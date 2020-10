Babiš vyzval Faltýnka, aby rezignoval na funkci prvního místopředsedy ANO

V roce 2015 se Faltýnek poprvé stal prvním místopředsedou hnutí. Od té doby zastává funkci nepřetržitě. O dva roky déle už také zastává funkci předsedy poslaneckého klubu ANO, který je se 78 zákonodárci ve Sněmovně výrazně nejpočetnější. K rezignaci na tento post ale Babiš Faltýnka nevyzval.

Deník Blesk dnes uvedl, že Prymula i Faltýnek byli ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci na pražském Vyšehradě. Faltýnek už se za záležitost ve Sněmovně omluvil a uvedl, že s majitelem zařízení se zná. Zatímco Faltýnek před zákonodárci řekl, že s Prymulou probíral vládní návrh na působení zahraničních vojenských zdravotníků v Česku, ministr Respektu řekl, že tématem jednání byla mimořádná opatření a také to, co by měl Prymula vylepšit z hlediska komunikace.

Faltýnek ve Sněmovně řekl, že ten den se mu nepodařilo Prymulu sehnat. Protože zná šéfa dotyčné restaurace, domluvil se s ním, aby je oba nechal v salonku v zavřené restauraci. Z Prymulova vyjádření pro Respekt ale vyplývá, že se schůzky zúčastnilo více lidí. Nechtěl ale prozradit, o koho se jedná.

Babiš dnes novinářům řekl, že chování ministra Prymuly v době, kdy jsou restaurace podle nařízení vlády s ohledem na koronavirovou epidemii uzavřené, je šokující a katastrofální a nedá se omluvit. Premiér bude o změně ministra jednat odpoledne s prezidentem Milošem Zemanem. Urychleně hledá náhradu za Prymulu. Není to podle něj jednoduché, ale věří, že nástupce vybere ještě dnes, aby se mohl účastnit pondělního jednání vlády. Vyloučil, že by se do funkce mohl vrátit předchozí ministr Adam Vojtěch (za ANO).