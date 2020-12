Babišova vláda čelí ostré kritice: PES se rozpadl, očkovací strategie neexistuje

Předseda SPD Tomio Okamura ohlásil, že hnutí prodloužení stavu nouze nepodpoří. "Vláda by měla více investovat do ohrožených skupin a měla by jim zajistit ochranu. Ostatní nechme žít a pracovat při základních opatřeních," řekl. Vládní restrikce i komunikaci má za zmatečnou. Stát podle Okamury nepodává pomocnou ruku lidem, kteří přišli o příjmy. "Když se bude vypínat ekonomika, nebudou peníze na zdravotnictví ani na sociální služby," varoval.

Pro KDU-ČSL je podle předsedy Mariana Jurečky ochrana životů lidí na prvním místě. "Pokud mluvíme o životech lidí, musíme mluvit i o živobytí lidí," zdůraznil. Lidé, kteří budovali své podnikání, se letos dostali podle něho do extrémně složité situace, kdy už podruhé museli zavřít. Jsou zoufalí a říkají, že už žádné úspory nemají, uvedl.

Lidovci by podle Jurečky podpořili prodloužení nouzového stavu do 8. ledna, pokud by vláda zvýšila takzvaný kompenzační bonus postiženým podnikatelům z 15.000 na 20.000 korun měsíčně. Vláda žádá o stav nouze do 22. ledna.

Šéf Starostů Vít Rakušan mluvil o problémech s testováním a s trasováním, lidé podle něho nejsou motivováni k tomu, aby zůstávali v karanténě. Protiepidemický systém PES se vládě podle něho rozpadl pod rukama. Rakušan se tázal také na to, kde je očkovací strategie. "Kde jsou očkovací centra v krajích, pokyny pro hejtmany? Neexistuje to," míní. V souvislosti s oznámením premiéra Andreje Babiše (ANO), že bude vládním zmocněncem pro očkování, se země dostává podle Rakušana do situace, kdy v ní bude ministerský předseda řídit všechno.