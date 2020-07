Babišova vláda i přes ambice nerealizovala zásadní reformy, říkají politologové

"Tato vláda svým obsahovým výkonem připomínala do koronavirové krize spíše udržovací vládu. Přes modernizační image neměla velkou vůli nějak výrazněji posunout Česko. Sice vláda měla určité poměrně ambiciózní představy, ale realizovat z nich dokázala poměrně málo. Viz například její první dvě priority v programovém prohlášení: důchodová reforma a digitalizace," uvedl Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. U reformy důchodů se podle něj neposunulo téměř nic. "U druhé je sice alespoň nový stručný zákonný předpis, ale státní správa se v digitalizaci téměř nikam nepohnula," doplnil. Kritizoval také nedostatečný rozvoj dopravní infrastruktury.

Jako vládu údržbářů kabinet hodnotí také Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. "Do pandemie jí hrál do karet hospodářský boom, celoevropský či celosvětový, čili působila v mimořádně příznivých poměrech. Nyní ale nadchází velká prověrka toho, zda skutečně jde o vládu schopných odborníků a manažerů, jak ji líčí premiér," poznamenal. Poměrně vysoké důvěře ve vládu až do koronavirové krize hodně pomáhaly vysoký hospodářský růst a téměř nulová nezaměstnanost i podle Kopečka.

Premiér Andrej Babiš (ANO) nemá vizi podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze. "Vláda proto jen administruje a utrácí. To se projevilo i v době koronavirové a pokoronavirové. I teď vláda nemá jasno, co reálně nastane a co dělat. Velmi často tak jen reaguje na vnější podněty, často si přisvojuje návrhy, s nimiž původně přišla opozice," napsal. Opozice má podle něj smůlu, že je roztříštěná, a není tím pádem soudržným oponentem. "Vláda není zmítána velkými vnitřními spory, protože kloudnou vizi nemají ani sociální demokraté, kteří navíc vsadili vše na jedinou kartu, tedy dožít se konce volebního období jako vládní strana," dodal Mrklas.

Koronavirová krize podle politologů představovala pro vládu bezprecedentní výzvu. Podle Kopečka průzkumy ukazují, že veřejnost vládu většinou ocenila, ač se dá kritizovat její připravenost, pokud jde o nedostatek ochranných pomůcek. Také podle Mlejnka se vláda se zvládnutím epidemiologické stránky vypořádala vcelku dobře.

Otázkou podle politologů je, jak si poradí s ekonomickými následky. "Tady se někdy - ne vždy - ukázala pomalost a malá schopnost vlády efektivně pomáhat postiženým, stejně jako ne vždy úplně zvládnutý postup při uvolňování omezujících opatření," uvedl Kopeček. Podle něj je problematické, že koalice přesně neví, jak využije část peněz z nedávno Sněmovnou schváleného půlbilionového rozpočtového schodku.

Odlišností oproti předchozím vládám je podle politologů zejména to, že kabinet podporují komunisté. "Takto jsou ve vládě alespoň, obrazně řečeno, jednou nohou. Premiér Babiš navíc prosazuje více manažerský a technokratický styl vládnutí, kdy vládě vlastně nepředsedá ve smyslu řízení nějakého kolektivního sboru, ale má sklon řídit ji spíše jako manažer své podřízené. Určitě ve vztahu k ministrům nominovaným za ANO," uvedl Mlejnek.

Podle Mrklase jsou komunisté vcelku bezzubí v prosazování zásadních požadavků, na krocích i komunikačním tónu vlády je ale jejich tolerance znát. "To platí především o zahraniční politice a o vyjádřeních směrem k minulosti. Specifické je i to, jak je uvnitř vlády distribuována reálná politická moc. S trochou nadsázky by se dalo říci, že je stále více vládou Andreje Babiše s podporou Miloše Zemana a KSČM a stále méně koaliční vládou ANO a ČSSD. To se projevilo již při jejím sestavování, ale zejména ve vládních obměnách. Stále méně členů vlády má legitimitu danou volbami a stále více ministrů je přímo závislých na vůli premiéra," konstatoval Mrklas. Bude podle něj zajímavé, koho Babiš ještě do parlamentních voleb v roce 2021 vymění a na které ministry naopak vsadí a bude je přesvědčovat, aby i kandidovali.

Nepříjemné pro vládu byly podle Kopečka debata kolem Babišova střetu zájmů a premiérovo trestní stíhání. "Zjevně také pohltily značnou část energie premiéra, což výkon vlády dost ovlivnilo. Současně to není zrovna nejlepší zahraničněpolitická vizitka Česka. Nicméně premiér tady prokázal extrémní odolnost a něco, co by v minulosti rychle ukončilo kariéru jakéhokoliv politika, politicky přežil. Klíčové pro pochopení této neobvyklosti je, že premiér je stále zásadní v rozhodování politické formace, kterou založil a vede," dodal Kopeček.