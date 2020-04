Babišova vláda mění plán uvolňování opatření. Proces bude rychlejší

Vláda dnes na základě epidemiologického vývoje nemoci covid-19 uspíšila svůj harmonogram otevírání obchodů a dalších provozoven v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Už od nejbližšího pondělí by se měly otevřít provozovny s plochou do 2500 metrů čtverečních s vlastním vchodem, původní plán přitom počítal s postupným otevíráním provozoven do 200 a 1000 metrů čtverečních až do června.