Babišova vláda zase selhala. Opozice kritizuje nedostatek dat o očkovaných proti koronaviru

Babiš chce, aby byly vakcíny využity dříve, než budou dodány další. Podle oficiálních dat do Česka dosud přišlo zhruba 169.000 očkovacích dávek, ke středečním 18:00 dostalo očkovací látku 70.680 lidí. Skutečné počty očkovaných lidí ale mohou být vyšší, očkovací centra dosud vkládala údaje o provedených vakcinacích do systému se zpožděním. To dnes Babiš také kritizoval, podle něj jsou za to zodpovědní ředitelé očkovacích center. Povinnost hlásit naočkované lidi týž den do informačního systému a evidovat počet vakcín, schválila vláda ve středu, tedy asi dva a půl týdne poté, co se s očkováním v Česku začalo.

Premiér podle Bartoše přípravu na vakcinaci hrubě podcenil a selhává v realizaci, podkopává tak důvěru lidí ve stát a dává prostor dezinformacím. "Tuto chybu ale nenapraví tak, že bude údaje tajit. Naopak je třeba s veřejností otevřeně komunikovat a lidi informovat," napsal ČTK. "Shazování viny" na očkovací centra považují Piráti za nehorázné vzhledem k tomu, že kabinet podle strany k jejich vzniku přispěl jen minimálně a sám má zajistit správný monitoring údajů.

Premiér se přijel do Brna vyfotit v očkovacím centru, které město (kde je ANO v opozici) zřídilo bez přispění státu, přičemž se nesetkal ani s hejtmanem, ani s primátorkou. Odborníci nejsou, kompetence nejsou, jediné, co zbývá, je ten “fotečkový marketing”. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 14, 2021

Podle Jurečky by právě Babiš měl umět nastavit systém, aby byla data denně aktualizovaná. "Je tristní, když zde jsou dodané vakcíny, ale není systém, který by je stíhal očkovat! Toto musí zajistit vláda a dobré informace jsou základ," uvedl.

Stát musí okamžitě žádat data pro vyhodnocení průběhu vakcinace a pokud je nedostane, je potřeba najít jiný způsob, jak zajistit jejich dostupnost, míní Rakušan. "Nastavení procesu i případný plán B pro sběr i vyhodnocení dat se měl řešit ještě před tím, než se projekt spustil. Na tohle musí být stát připraven a jen to ukazuje dlouhodobou absenci profesionálního managementu v řízení státní struktury," dodal.

Kritická byla k Babišovu vyjádření i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Požadavek na zveřejnění dat je důležitý i vzhledem ke kauze Státního zdravotního ústavu. Jeho ředitel Pavel Březovský k dnešnímu dni rezignoval kvůli informacím, že se v ústavu očkovali vedle zaměstnanců i jejich příbuzní. Stát by podle Pekarové Adamové měl jasně vědět, koho chce očkovat ve které fázi. "Premiér má ve zvyku hledat viníky všude jinde. Měl by však začít sám u sebe, on se totiž už několikrát stylizoval do role hlavní tváře očkování v Česku," poznamenala.

Podobně se vyjádřil i předseda SPD Tomio Okamura: "Premiér Babiš nedávno veřejně oznámil, že bude osobně odpovědný za strategii a systém očkování. Bohužel se ukazuje, že stejně jako vládní opatření tak nemá pod kontrolou ani očkování," napsal ČTK. Pro SPD je důležité, aby vláda neomezila občanská práva a svobody lidí, kteří očkování odmítnou. "Ti, kteří očkování chtějí, by měli mít možnost rychlého výběru bezpečné očkovací látky. Testování a očkování nesmí být pro naše občany povinné, ale na bázi dobrovolnosti," uvedl.