Babišův návrh na zmrazení platů lze podle vlády považovat za omezení platů soudců

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Návrh premiéra Andreje Babiše (ANO) na zmrazení platů ústavních činitelů včetně soudců v příštím roce lze podle vlády považovat za zavedení platových restrikcí vůči soudcům. Návrh by mimo jiné přinesl změnu dosavadního způsobu výpočtu platu soudců a výrazně by tak zasáhl do jejich materiálního zabezpečení a jeho prostřednictvím by mohl zasáhnout i do postavení a nezávislosti soudní moci jako takové.