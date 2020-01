Ferjenčík chce, aby se Piráti zaměřili na pět oblastí, které považuje pro budoucnost země za zásadní. Jde o fungování hospodářství a daňového systému, o zajištění udržitelnosti sociálního systému, o modernizaci školství, o záchranu zdravotnictví a o řešení úzce propojených problémů narůstajícího sucha, umírajících lesů, znečištění, ale i budoucnosti energetiky.

„Ta obrovská energie, se kterou jsme se vrhli do práce a kvůli které nám někteří politici přezdívají mravenci, nás do vlády dostane. Musíme se ale se stejnou vervou pustit i do přípravy velkých změn, aby se Česká republika stala z montovny mozkovnou." - @Mikiferjencik pic.twitter.com/J0JsyxN0ug — Piráti (@PiratskaStrana) January 11, 2020

Je podle něj například potřeba snížit daně všem zaměstnancům, více zdanit těžbu, legalizovat konopí, zaměřit se na daňovou optimalizaci největších korporací. Daňové změny podle něj musí doprovázet modernizace ekonomiky. Je potřeba podporovat start-upy a odbourávat bariéry pro růst malých firem na velké.

Pikal řekl, že když vstupoval k Pirátům, bylo jich necelých 200. Teď jich je přes 1000, ale pořád je to málo, protože pořád je co zlepšovat. "Potřebujeme více aktivních lidí, lidí činorodých, lidí, kteří se chtějí zapojit, chtějí věci zlepšovat. A potřebujeme, aby přicházeli a setkávali se se stejnými hodnotami, na kterých jsme do této velikosti vyrostli - transparenci, přehlednosti, otevřené diskusi a možností se jednoduše zapojit," řekl Pikal.

Je podle něj potřeba, aby stranické systémy byly aktuální, plnily svůj účel a vzájemně spolupracovaly. "Potřebujeme, aby když někdo narazí na otázku či problém, věděl, kam se obrátit. Potřebujeme, aby mezi všelijakými programovými týmy byly nastaveny jasné vztahy, dalo se do nich jednoduše zapojit a zjistit co dělají. Potom bude jednodušší společně tvořit politiku pro lepší zemi," řekl Pikal.

Piráty pozdravil senátor Václav Láska (Senátor 21), který byl s jejich podporou zvolen. "Je nemálo politických stran a hnutí, které chtějí konec vlády Andreje Babiše. Ale pouze Piráti jsou zárukou toho, že až jednou vláda Andreje Babiše skončí, a ono se tak dřív nebo později stane, nevrátí se do české politiky staré pořádky. Staré pořádky, které upřímně řečeno byly jen o trochu míň zlé a nebezpečné, než jsou pořádky nastolené současnou vládou," řekl Láska.