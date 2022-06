Bartoš si přeje přijetí zákona o dostupném bydlení do dvou let

— Autor: ČTK

Zákon o dostupném bydlení by mohl být podle podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) přijat do dvou let. Na jeho základních principech panuje shoda s kraji, obcemi i neziskovými organizacemi, řekl dnes ministr novinářům před debatou se zástupci veřejné správy a neziskového sektoru. Iniciativa Za bydlení jim předala svůj koncept návrhu zákona, který je v mnohém v souladu s ministerskými plány.