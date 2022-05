Bartoš: Teze a parametry zákona o podpoře bydlení by koalice mohla projednat do července

— Autor: ČTK

Teze a parametry nového zákona o podpoře bydlení by politici koalice mohli dostat a projednat v červnu či červenci. Na konferenci o bydlení to dnes řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Jeho úřad pak s ministerstvem práce podle výsledné koaliční shody normu dopracují. Podle legislativního plánu by kabinet měl hotový návrh zákona o podpoře bydlení dostat v posledním čtvrtletí příštího roku, nová pravidla by pak měla začít platit od roku 2025.