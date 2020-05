Bartošek chce trestat používání nacistických symbolů

Kalendář s portréty osobností třetí říše pro rok 2021 vydalo nakladatelství Naše vojsko. Policie dřív prošetřovala nakladatelství kvůli tričkům a hrnkům s portréty nacistického vůdce Adolfa Hitlera a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Případ v létě 2018 ale uzavřela s tím, že se trestný čin nestal. Kalendář odsoudila řada českých politiků či velvyslanci Izraele a Německa v Praze. Na tvůrce směřují i trestní oznámení. Šéf nakladatelství Naše Vojsko Emerich Drtina v médiích v době kauzy s tričky a hrnky s podobiznami nacistů uvedl, že prodejem předmětů nedělá propagaci.

Podle Bartoškova návrhu by se proti trestním předpisům provinil člověk, který by vyrobil, dovezl, vyvezl, nabídl, veřejně zpřístupnil, uvedl do oběhu, prodal či jinak někomu jinému opatřil propagandistický materiál, který je určen k podpoře národního socialismu či jeho ideologie. "Jak jsem před časem slíbil, dnes plním. Předkládám pozměňovací návrh k trestnímu zákoníku," uvedl Bartošek.

Jeho návrh počítá i s trestností použití symbolů či podobizen představitelů národního socialismu. Vedle výroby, dovozu a dalších činností by příslušný paragraf stanovil, že by bylo trestné šíření symbolů prostřednictvím médií. Vztahoval by se i na symboly, uniformy, odznaky či formy pozdravů, které jsou nacistickým tak podobné, že je lze zaměnit.

Trestné by podle návrhu naopak nebylo, pokud by propagandistické materiály a symboly sloužily k občanské nauce, prevenci protizákonných aktivit, propagaci umění či vědy, výzkumu, při výuce nebo při zpravodajství o aktuálních či historických událostech.