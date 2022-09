Bek nečeká Zelenského na summitu v Praze. ČR zvolila vhodně priority předsednictví

Neformální summit EU se uskuteční v Praze 6. a 7. října, jeho tématem bude širší spolupráce Evropské unie s nečlenskými státy. Pozvánky do českého hlavního města dostali talé lídři zemí západního Balkánu, Bek doufá i v účast nové britské premiérky Liz Trussové.

Z Ukrajiny by mělo být zastoupení silné. "Myslím, že nás ale nečeká velké překvapení, že bychom měli prezidenta Zelenského v Praze," dodal. Z ukrajinské strany by podle něj muselo nastat velké překvapení. "Ukrajinská strana dlouhodobě inzeruje, že dokud probíhá válka, tak hlava státu se nevypraví mimo Ukrajinu," řekl Bek.

Tento týden podle Beka nadále pokračují jednání, kdo přijme pozvání a na summit dorazí. Druhá část summitu se bude podle Beka s velkou pravděpodobností týkat energetiky.

Bek: Dosavadní dění ukazuje, že Česko zvolilo vhodně priority předsednictví

Dosavadní dění při českém předsednictví v Radě EU podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) ukazuje, že Česká republika vhodně zvolila své priority. Všechna témata velmi rezonují, především otázky energetiky a pomoci Ukrajině. Bek to dnes řekl novinářům na briefingu k chystanému zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC), které se koná příští úterý v Bruselu.

České předsednictví za své hlavní politické priority označilo zvládnutí uprchlické krize a poválečnou obnovu Ukrajiny, energetickou bezpečnost, posílení obranných kapacit a kybernetickou bezpečnost, strategickou odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. "Myslím, že předsednictví zvolilo vhodně své politické priority," uvedl dnes Bek. Všechna témata podle něj rezonovala i v tradičním projevu o stavu a směřování EU předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové.

Energetická bezpečnost podle Beka zastínila všechny ostatní priority, do popředí se daří dostávat i téma Ukrajiny. Za velice dobrý krok označil ministr pozvánky pro ukrajinské členy vlády na setkání unijních ministrů. "Pro řadu našich přátel je Ukrajina geograficky i historicky poměrně vzdálenou zemí, každá možnost přímého dialogu je způsobem, jak vytvářet vzájemnou důvěru," uvedl. Může to urychlit i proces následující poté, co Ukrajina v polovině roku získala status kandidátské země EU.

Rada pro obecné záležitosti (GAC) v Bruselu příští úterý projedná otázky právního státu, bude se zabývat i závěry Konference o budoucnosti Evropy či vztahy unie a Velké Británie. Rada rovněž vyslechne v rámci veřejného zasedání prezentaci priorit půlročního českého předsednictví, které se blíží do své poloviny.

Rok trvající debata v rámci Konference o budoucnosti Evropy v dubnu doporučila například posílit zapojení občanů včetně mladých lidí do fungování EU, změnit způsob voleb europoslanců či šéfa Evropské komise nebo zbavit členské státy práva veta. Bek dnes zopakoval, že v době českého předsednictví neočekává svolání konventu, který by měl rozhodovat o možné změně unijních smluv. "Ale předpokládám, že v průběhu prvního pololetí příštího roku bude Evropská rada toto téma diskutovat," uvedl. Česko je k tomu velmi zdrženlivé a opatrné, řekl Bek.

V případě iniciativy europoslanců na úpravu systému voleb do Evropského parlamentu (EP) je podle Beka řada zemí zásadně proti některým návrhům. "Myslím, že debata se povede nejvíc k tématu nadnárodních kandidátek," uvedl. Do dalších možných úprav zasahuje podle něj řada politických problémů, jako příklad zmínil návrh volit jednotně v Den Evropy 9. května. V Česku by to znamenalo hlasovat den po státním svátku, což by mělo velký vliv na účast voličů.

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová dnes představila návrh nových pravidel, která mají mimo jiné omezit vliv státních orgánů na veřejnoprávní média, zajistit transparentnost vlastnictví médií či zamezit sledování komunikace novinářů. Bek se jí na jednání GAC chce ptát, proč se požadavky na transparentnost vlastnictví médií objevují jen v nezávazném doporučení, nikoliv v návrhu nařízení k pluralitě a svobodě médií.