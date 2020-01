Bělobrádek: BIS nežádala utajení celé zakázky k dálničním známkám

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Civilní kontrarozvědka nepožadovala utajení celé zakázky na IT systém k elektronickým dálničním známkám. Novinářům to po dnešním zasedání sněmovní komise pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) řekl její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Tajná služba podle něj ani neplánuje od příštího ledna, kdy se místo papírových začnou používat elektronické známky, využívat informace z kamer o průjezdu aut, byť jí to schválené zákony umožňují.