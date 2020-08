Babišovi by se mělo postavit jedno hnutí, myslí si lidovec Bělobrádek

"Pořád poslancuji, takže jsem se úplně nestáhl. To, že nejsem předseda, znamená, že nemám přednostní právo ve Sněmovně. Kolikrát bych rád něco řekl a nemůžu, protože si to tam rozdávají ti s přednostními právy. Myslím, že bych někdy mohl zareagovat. Na druhou stranu to člověka nutí k pokoře. Jsem teď ale daleko víc v kontaktu s voliči a v regionu. Na ten mi nezbývalo moc času, když jsem byl ve vládě, nebo dělal předsedu. Objíždět starosty a různá sociální zařízení nebo firmy na Náchodsku mě docela baví a naplňuje. Jsem tady doma. Soustředit se na region mi dává smysl," odpověděl lidovecký poslanec na otázku redakce CNN Prima NEWS, zda mu nechybí funkce lídra strany.

Bělobrádek zároveň také avizoval, že hodlá jako řadový zastupitel i nadále vykonávat poslanecký mandát. Že by se stal hejtmanem, označil za málo pravděpodobné. Dále se také nechal slyšet, že bude kandidovat i ve volbách do Poslanecké sněmovny 2021, jelikož právě díky tomu, že se sedí i v zastupitelstvu, může v parlamentu fungovat jako jakýsi poradce.

K volebním průzkumům, které lidovcům připisují nízké preference, v důsledku nichž by se například vůbec nemuseli dostat přes uzavírací klauzuli 5 %, Bělobrádek poznamenal, že na ně KDU ČSL reaguje.

Z dlouhodobého hlediska strana strádá. Zatímco v roce 2013 tvořila určitou alternativu, nyní musí na politickém trhu čelit větší konkurenci, kdy si voliči mohou více vybírat. Klíčem k úspěchu v politice je viditelnost. Roli hraje i skutečnost, zda je nejmenší strana ve vládě či opozici. Ve společnosti je znát hlad po dialogu. Rovněž je také potřeba si být vědom, že se lidé častokrát volí z iracionálních pohnutek. Z tohoto důvodu je zapotřebí mít charismatické vůdce, které lidovci momentálně postrádají. Chtě nechtě je Andrej Babiš v popředí.



Pokud jde o osobnost současného lidoveckého lídra Mariana Jurečky, tak ten rozhodně není novou tváří. Tou se v jistém smyslu stal jeho předchůdce Marek Výborný, z čehož ale nakonec sešlo. KDU-ČSL tedy neměla na vybranou asáhla po Marianu Jurečkovi, který je nejen schopný, nýbrž i politicky zkušený. Odlišit se od ostatních navíc není vůbec snadné. Sám Bělobrádek ví, že ani on sám neoplýval takovým charismatem, že by straně dokázal přitáhnout masy voličů.



"Měli bychom jednat. Ne jen přemýšlet, ale už konkrétně představit, jak se spojíme do voleb. Na rozdíl od jiných si myslím, že by neměly vzniknout dva alternativní bloky. Jestli vznikne jeden konzervativní a druhý liberální blok, tak se Babiš nedá porazit. To je prosté. Musí vzniknout jediná alternativa. Nejlepší by bylo, kdyby vznikla národní fronta Antibabiš. Podívejte se na Slovensko a na porážku Mečiara. To byli liberálové, konzervativci, všichni dohromady. To znamená, že volič přijde a bude mít na výběr dvě věci. Buď zvítězí Babiš a bude mít dostatek koaličního prostoru mezi komunisty a SPD a ČSSD, anebo nebude. Problém je, že jeden volební blok nechtějí Piráti, protože jsou ti noví, čistí, panenští, neposkvrnění, úžasní a fresh. Jenže dva bloky znamenají, že bude pokračovat vláda hnutí ANO," vyjádři se lidovecký politik nejen ke spolupráci na opozici.

"Ten posun je normální. Podívejte se na ODS. V roce 2010 nastoupila do vlády s Věcmi veřejnými a co o nich říkali v roce 2013. Když jsme nastupovali do vlády my, byli jsme v jiné situaci. Nechtěli jsme, aby došlo k tomu, co je teď, aby byla vláda závislá na Okamurovi nebo komunistech. A něco jiného je, když je někdo premiér, nebo ministr financí. Navíc když jsem šel do vlády po volbách v roce 2013, myslel jsem si, že některé věci zkrátka nejsou možné. Naivně jsem věřil, že mezi lidmi na této úrovni prostě některé věci nejsou myslitelné," dodal k poznámce redakce, že sám byl s Babišem ve vládě.

Bělobrádek si v závěru svého vystoupení také postěžoval na lži a nesplněné sliby během svého předchozího vládního angažmá i na názorové veletoče. Rovněž také řekl, že jednou z chyb lidovců při sestavování předchozí vlády byl fakt, že dopustili, aby se do čela ministerstva postavila osoba bez lustračního osvědčení.