Benda navrhuje nižší daň z loterií, koalice se bude ještě radit

Dnešní Hospodářské noviny napsaly, že Bendův návrh má naopak podporu ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS).

Zvýšení sazby daně z loterií schválila Sněmovna v prosinci 2019. Byl to pozměňovací návrh tehdejšího poslance ČSSD Ondřeje Veselého. Veselý později řekl, že jeho návrh měl za cíl zdanit stamilionové zisky dolarového miliardáře. Nikoho přitom nejmenoval. Loterie provozuje především společnost Sazka, stoprocentním vlastníkem její mateřské firmy Sazka Group se v roce 2019 stala společnost KKCG miliardáře Karla Komárka.

Benda svůj návrh na opětovné snížení daně z loterií předložil v úterý k vládnímu daňovému balíčku. Sněmovna by ho měla schvalovat příští pátek. Benda ve zdůvodnění svého návrhu píše, že platná úprava zvýhodňuje provozovatele jiných hazardních her, přestože některé z nich jsou pro společnost nebezpečnější a ziskovější. "Poskytnutí takovéto výhody a podpory je evropským právem zakázáno," uvádí.

K dopadům na státní rozpočet Benda konstatoval, že výběr daně z loterií by sice klesl, ale částečně by ho vyrovnala vyšší daň z příjmů provozovatelů, protože by se zvýšil její základ. Podle propočtů ministerstva financí by loterijní společnost Sazka při snížení sazby ročně na daních ušetřila kolem miliardy korun, píšou dnešní Hospodářské noviny. Podle deníku by 700 milionů chybělo ve státním rozpočtu, zbytek v pokladnách měst a krajů.

Předseda lidovců Výborný ČTK řekl, že se o návrhu dozvěděl až chvíli předtím, než ho Benda podal. Uvedl, že návrh musí stejně jako ostatní pozměňovací návrhy k balíčku projednat širší vedení vládní pětikoalice. "Za KDU-ČSL obecně říkám, že v situaci, kdy hledáme každý milion v rámci rozpočtu, tak nepovažujeme za šťastné navrhovat jakékoli restrikce na příjmové straně státního rozpočtu v tuto chvíli," řekl. Návrh neprojednalo ani předsednictvo KDU-ČSL. "To, co je zásadní, je koaliční shoda na všem," uvedl.

Předseda klubu Pirátů Michálek se nedomnívá, že je vhodná doba na to, aby stát s obrovským strukturálním deficitem posílal stovky milionů korun hazardu. Navíc podle koaliční dohody měly návrhy na změny daní přijít až příští rok. "Nemyslím si, že to letos projde. Příští rok to probereme a dílčí snížení sazby u loterií bych podpořil, aby byly sazby vyvážené v různých kategoriích podle společenské škodlivosti, ale ne tak razantně a určitě ne teď," sdělil Michálek ČTK.

Jednoznačnou podporu Bendově návrhu vyjádřil Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Zvýšení daně u loterií z 23 na 35 procent před třemi lety bylo podle něj nesmyslné. "Hazardní daň by měla dle dopadové studie kopírovat rizika. Rozdíl mezi loterií a hrou na 'výherních' automatech je myslím jasný," zdůvodnil Vobořil svou podporu snížení daně v tiskovém prohlášení.

Zdanění hazardu upravuje zákon z roku 2016. V letech 2019 a 2020 získal státní rozpočet ze zdanění hazardu kolem pěti miliard korun ročně. Loni získal stát na daních z hazardu téměř 6,1 miliardy. Daň se ve stanoveném poměru rozděluje mezi státní rozpočet a obce. Daň z hazardních her spravuje Specializovaný finanční úřad. Zda zákony splnily svůj účel a daří se vybírat daně z hazardu, prověřuje letos Nejvyšší kontrolní úřad.