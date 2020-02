Benešová: Členové legislativní rady možný střet zájmů vyvrátili

V lednu v České televizi (ČT) Benešová řekla, že je připravena možný střet zájmů prověřit v souvislosti s informací, že zpravodajem LRV při projednávání návrhu zákona o hromadných žalobách byl advokát pracující v kanceláři PRK Partners, která mimo jiné zastupuje automobilku Škoda Auto v pokusu o hromadnou žalobu v kauze dieselgate.

Návrh zákona o hromadném řízení, který v lednu ministerstvo spravedlnosti zúžilo na oblast spotřebitelských sporů, dnes schválila vláda.

Zákon o hromadných žalobách projednala a schválila LRV na svém zasedání před Vánocemi. Zpravodajem zákona byl podle ČT advokát Bohumil Havel z advokátní kanceláře PRK Partners. V téže kanceláři působí podle televize i další člen LRV Petr Bezouška a hostem za Advokátní komoru byl při projednávání zákona Michal Sylla z této advokátní kanceláře.

Podle ČT nikdo z jmenovaných lidí možný střet zájmů před jednáním rady nenahlásil, ačkoliv to vyžaduje zákon. Advokát Havel televizi sdělil, že střet zájmů nehlásil, protože je v kanceláři PRK Partners v pozici nezávislého externího poradce.

"Tito lidé, kteří pocházejí z určitých kanceláří, musí hlásit, pokud jsou ve střetu zájmů. Neučinili tak, vyvrátili v podstatě střet zájmů," řekla dnes Benešová. "Nemám možnosti, jak to blíž ověřit. Prostě je to na nich, aby oni, pokud se cítí ve střetu zájmů, to uvedli," řekla také. "My jsme to vyhodnotili, diskutovali jsme to i v rámci celé Legislativní rady vlády. Naopak jeden z těch advokátů, co tam byl, měl argumenty pro i proti, jako všichni, nebylo to nic výjimečného. Navíc tento expert je vysoce odborně zdatný a velmi aktivně vystupuje ve všech tématech a myslím si, že do legislativní rady patří," dodala ministryně.