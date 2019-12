Bez Česka byste si neuvařili ani kafe. Babiš to Evropské unii spočítal

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Česká republika se připojila k závazku, že Evropa bude do roku 2050 uhlíkově neutrální, tedy že nebude vypouštět do atmosféry víc skleníkových plynů, než dokáže příroda pohltit. Podle premiéra Andreje Babiše je to jediný způsob, jak zastavit oteplování, a na to Česko potřebuje větší produkci jaderné energie. Ta se ale Unii moc nelíbí, a tak Babiš začal počítat.