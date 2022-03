Bezpečnostní výbor chce od vlády komplexní plán řešení uprchlické vlny z Ukrajiny

"Ptali jsme se na to, kterým hrozbám budeme čelit a jak jsou naše státní orgány na ně připraveny," řekl Žáček. V usnesení výbor konstatoval, že bezpečnostní hrozba v souvislosti s konfliktem na Ukrajině aktuálně České republice nehrozí. Podpořil také vládu v jejích krocích a požádal kabinet o předložení komplexního plánu do konce března. Usnesení podle Žáčka podpořili koaliční i opoziční poslanci.

"Shodli jsme se, že čas je dostatečný pro to, abychom dostali první náhled, co by se mělo dál řešit," uvedl Žáček. Česko jako jedna z cílových zemí uprchlíků bude podle něj potřebovat pomoc od Evropské unie, zároveň ale musí samo vytvořit podmínky pro zvládnutí situace.

Výbor nehovořil o tématu, které má podle Žáčka také bezpečnostní dimenzi, a to, jak se bude Česko podílet na obnově Ukrajiny. Předpokládá, že stejně jako v případě energetické bezpečnosti související s konfliktem půjde o důležité téma českého předsednictví v Radě EU, které nastane v druhé polovině roku. Šéf výboru věří, že všechny mezinárodní instituce budou s obnovou Ukrajiny maximálně pomáhat finančními prostředky.