Biden bude důstojný prezident, ctí NATO a odolá socialistickým tendencím, říká Vondra

I když by jej nevolil, Alexandr Vondra se o Joeovi Bidenovi vyjadřuje s noblesou. „Můj kamarád a po léta novinář v New York Times Steve Erlanger se vyjádřil, že je to poslední transatlantický romantik a myslím si, že zmíněná charakteristika na něj sedí. Je to chlap ze staré školy. Bude důstojným prezidentem, jemuž je nějaká revolucionářská vize vzdálena, na což už nemá ani věk či energii,“ tvrdí exministr zahraničních věcí na adresu bývalého viceprezidenta USA.

Europoslanec Vondra, který je v Evropském parlamentu členem delegace pro vztahy se Spojenými státy americkými, ale nepředpokládá, že by během svého čtyřletého působení dosáhl nějakých konkrétních výsledků. „Bude prezidentem hezkých slov, ale ničeho překotného nedokáže. Na jedné straně bude čelit permanentním atakům zleva od progresivistické marxistické skupiny některých mladých dam v Kongresu i přívrženců Bernie Sanderse, z druhé strany jej budou brzdit republikáni v Senátu.“

Proto bývalý mluvčí Charty 77 od jeho působení v Bílém domě moc nečeká. „V zásadě pro Českou republiku se jeho zvolením nic nemění, protože on patří mezi politiky, kteří ctí NATO jako důležitou instituci a myslím si, že republikáni v Kongresu dovedou ohlídat, aby se nenastala nějaká zásadní změna v zahraniční politice. Bezpečnostní záruky ještě nějakou dobu udržíme,“ míní místopředseda ODS.

Vondra si okamžitě vybavil, jak v devadesátých letech, když byl českým velvyslancem v USA, mimo jiné od Bidena v Kongresu obdržel cenu za zásluhy o demokracii z doby, kdy působil v disentu. „Joe Biden tehdy vedl demokratickou menšinu v zahraničním výboru, proto jsme se často vídávali. A když jsem i od něj dostal cenu, tak tehdy moje malinké děti, které byly přítomny ceremoniálu, se s ním na památku vyfotily. Dnes má snímek velkou cenu,“ pousměje se.

Dobrá náladu mu vydrží, když si vzpomene, jak krátce po skončení voleb Donaldu Trumpovi jako jediný zahraniční politik gratuloval k předčasnému triumfu slovinský premiér Janez Janša. „Moc dobře si totiž vzpomínám, že to byl právě Joe Biden, který mohutně ve druhé polovině devadesátých let loboval za Slovinsko, aby se ještě dostalo do NATO společně s první vlnou zemí, v níž byla Česká republika, Polsko a Maďarsko. Nakonec Bidenovi záměr nevyšel, ale musel se asi pořádně divit, jaký vděk k němu chová současný slovinský ministerský předseda.“

Bývalý ministr obrany přiznává, že jako pravičák přál triumf Donaldu Trumpovi. Pokud by byl Američanem, volil by jej, i když má k jeho rétorice velké výhrady. „Republikáni jsou mně prostě bližší. Mám obavy, že z části demokratické strany vyvěrá hodně socialistických tendencí, což se mně nelíbí. Doufám, že levicovému tlaku nepodlehne. Bojím se ale, že díky svému věku už nebude mít dostatek energie na nějaký vzdor. Zmíněnému tlaku už byl vystaven v primárkách, když soupeřil s Bernie Sandersem,“ konstatuje pro EuroZprávy.cz Alexandr Vondra.