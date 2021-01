Biden obdržel první gratulace z Česka, vzkaz poslali Babiš i Zeman

Prostřednictvím mluvčího Hradu na twitteru prezidentovi USA popřál úspěch při řešení všech složitých výzev a nalezení celospolečenského smíru. Bidenovi poblahopřál též ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Gratuluji Joeu Bidenovi k převzetí úřadu prezidenta Spojených států amerických! Těším se, že budeme dále rozvíjet česko-americké strategické partnerství, spolupráci v rámci NATO i upevňovat vztahy mezi EU a USA. Přeji hodně štěstí a síly do budoucna," napsal Babiš.

Bidenovi pogratuloval též Zeman. "Přejeme úspěch při řešení všech složitých výzev současnosti a nalezení celospolečenského smíru. Věříme, že přátelství a spojenectví mezi ČR a USA se bude dále rozvíjet," uvedl na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Petříček se podle příspěvku na twitteru těší na spolupráci s Bidenovou administrativou na posilování sdílených hodnot a zájmů, upozornil také na vypořádávání s globálními výzvami. "Budu pracovat na tom, aby naše aliance a partnerství bylo silnější než kdy dříve, mezi USA a ČR, a také celou EU," poznamenal šéf diplomacie.

Congratulations President @JoeBiden! I look forward to working closely with your administration to advance our shared values and interests, and help tackle global challenges. I'll work to make our alliance and partnership stronger than ever, between 🇺🇸 and 🇨🇿, and the whole 🇪🇺.