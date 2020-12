Prodloužení nouzového stavu je nezbytné, řekl Blatný. Babiš obvinil opozici z pokrytectví

Bez účinných opatření bude podle ministra v Česku koncem roku 11.000 nakažených denně a 7000 hospitalizovaných, z toho 1000 na jednotkách intenzivní péče. Přijímaná opatření mají zabránit zahlcení zdravotnického systému, který je nyní v křehké stabilitě, uvedl Blatný.

"Jsme na jedné lodi, vím to. Je mi z toho smutno a plně si to uvědomuji, ale musíme stále dělat opatření, která bolí. A abychom je mohli dělat, potřebujeme k tomu nouzový stav. Jiná možnost není," uvedl ministr.

Bez nouzového stavu nelze podle Blatného efektivně a rychle přijímat protiepidemická opatření, která povedou k omezení mobility obyvatel a četnosti mezilidských kontaktů. "Omezení mobility a omezení četnosti kontaktů se rovná zpomalení šíření nákazy," podotkl ministr. "Nelze vyloučit potřebu velmi rychlého zásahu i během Vánoc," dodal.

Blatný zdůraznil, že většina okolních států také využívá nějaké podoby nouzového stavu a s ním souvisejících opatření. "Nežádám tedy po vás nic, co by nebylo zvyklé v okolních zemích," řekl ministr poslancům s deklarovanou pokorou. Požádal je, aby rozhodovali zodpovědně.

Prodloužení nouzového stavu kvůli vývoji epidemie koronaviru je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nezpochybnitelné a důležité, pokud v Česku nemá nastat chaos a nemají být ohroženy životy občanů. Premiér to dnes řekl poslancům. Také obvinil opozici z pokrytectví. Zdůvodnil to tím, že opozice požaduje po vládě její podporu živnostníkům, ale nepodpořila státní rozpočet na příští rok, v němž je desetimiliardový příspěvek živnostníkům. "Děláte pravý opak. Ty vaše řečičky, to nikdo nebere vážně," řekl Babiš. "Všechno děláte proti lidem, protože děláte proti vládě," prohlásil. Podle něj pouze vláda dělá něco pro občany, opozice o tom jen mluví.

Opoziční doporučení podle premiéra vláda realizuje v případě, pokud v nich najde něco zajímavého. Opozici jde ale spíše o prezentaci toho, co vláda dělá špatně, řekl. K volání nevládních stran po zveřejnění plánu očkování Babiš uvedl, že vláda dělá maximum, aby očkování realizovala. "Objednali jsme 11,901.700 vakcín pro 6,953.849 českých občanů České republiky. Toto jsou správná čísla," prohlásil premiér. Podle něj bylo objednáno pět typů vakcín.

"Musíme prodloužit nouzový stav, nikdo o tom nepochybuje," uvedl také ministerský předseda. "Je to důležité, pokud nechcete, aby tady byl chaos a aby byly ohroženy životy našich občanů," řekl. Nouzový stav je podle premiéra nutný mimo jiné kvůli tomu, aby armáda pomáhala v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb. "Pokud to nechcete pochopit, tak je mi to líto," dodal Babiš na adresu odpůrců prodloužení nouzového stavu.

Nouzový stav nyní platí do 23. prosince. Vláda ANO a ČSSD jej chce prodloužit do 22. ledna. Podporu jí předem za silvestrovskou výjimku ze zákazu vycházení přislíbili komunisté, kteří menšinovou vládu tolerují.