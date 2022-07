Blažek chce po Daňhelovi řešení problémů Vrchního zastupitelství v Olomouci

Blažek to dnes řekl novinářům po setkání s Daňhelem, kterého označil za velmi kvalitního kandidáta na funkci. Daňhel by mohl nahradit Ivo Ištvana, který od dubna přešel jako státní zástupce na Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) v Brně.

Na asi hodinové schůzce Blažek s Daňhelem řešil problémy, které odhalila analýza. "Nedopadla dobře," řekl ministr. Dodal, že problémy se ve srovnání s Vrchním státním zastupitelstvím v Praze objevily jak v hospodaření, tak efektivitě olomouckého úřadu. Daňhel podle Blažka v řádu dnů předloží návrh na reorganizaci a restrukturalizaci olomouckého zastupitelství a také na personální změny. Blažek se pak rozhodne, zda Daňhela jmenuje, či nejmenuje do funkce, řekl. Daňhel by se měl podle ministra zaměřit také na správné nakládání s listinami v přípravném řízení, které je ze zákona neveřejné.

Ministr spravedlnosti jmenuje vrchní státní zástupce na návrh nejvyššího státního zástupce. Ten koncem června Blažkovi navrhl právě Daňhela, který nyní působí jako okresní státní zástupce v Kroměříži. Blažek dnes řekl, že ho považuje za dobrého kandidáta, ale před rozhodnutím jej musel seznámit se situací v úřadu a vyžádat si jeho představu o řešení. "Pokud tu představu řekne takovou, aby byla pro ministerstvo a vládu této země přijatelná, tak nic nebrání jeho jmenování," uvedl Blažek.

Z provedené analýzy podle ministra vyplývají dlouhodobé problémy ve fungování olomouckého vrchního státního zastupitelství. Z 30 státních zástupců podle něj třetina vykonává vedoucí funkce a dalších pět je vykonávat může. "Na 30 státních zástupců je tam až 15 vedoucích míst, což si myslím, že takový úřad nenajdeme," řekl Blažek.

Znepokojující jsou podle něj také finanční částky požadované na náhradách škody za nezákonná trestní stíhání v případech řešených olomouckým vrchním zastupitelstvím. Od roku 2012 tato částka dosahuje asi 511,5 milionu korun. Ministr dodal, že v případě Vrchního státního zastupitelství v Praze, které je počtem státních zástupců trojnásobné, je to zhruba 331 milionů korun.

Na náhradách škod za nezákonná trestní řízení vedená olomouckým zastupitelstvím bylo za posledních deset let vyplaceno 10,5 milionu korun, 13 řízení přitom ještě pokračuje. U pražského vrchního zastupitelství to bylo 6,6 milionu korun, upozornil Blažek. Mediálnímu lynči jsou vystavovaní nezákonně stíhaní, či dokonce pouze prověřovaní lidé, kteří nakonec nejsou obvinění, uvedlo ministerstvo spravedlnosti v tiskové zprávě. "V nejednom případě tak došlo k porušení práv garantovaných Listinou základních práv a svobod, konkrétně se jedná o právo na spravedlivý proces. Také bylo zasaženo do lidské důstojnosti, osobní cti a dobré pověsti," dodalo.

V porovnání s Prahou podle ministra nefunguje v Olomouci dobře ani odbor závažné hospodářské a finanční kriminality. Zatímco na pražském vrchním zastupitelství loni tento odbor evidoval 11 obžalob právnických osob a 33 fyzických, u toho olomouckého to byly čtyři právnické a čtyři fyzické. Ministr dodal, že to tak bylo i přesto, že odbor v Praze má 17 státních zástupců včetně stáží, tedy jen o dva více než olomoucký.

Neuspokojivé je podle Blažka i hospodaření olomouckého úřadu, kde průměrný měsíčné plat státního zástupce s vyplácenými příplatky vzrostl na 162.027 korun a vedení se nepokoušelo učinit žádné provozní úspory. V Olomouci mají oproti pražskému vrchnímu zastupitelství vyšší rozpočtované výdaje na cestovné, služby elektronické komunikace a informační prostředky, uvedl Blažek.

Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vedl mezi lety 1997 až 2007 a poté 2011 až do letošního dubna Ištvan. Letos v únoru sám požádal o přeložení na Nejvyšší státní zastupitelství v Brně. Jako důvod odchodu uvedl, že v době přípravy novely zákona o státním zastupitelství je pro veřejnou žalobu důležité, aby v čele Vrchního státního zastupitelství v Olomouci stál nikoli dosluhující vedoucí státní zástupce, ale respektovaná osobnost s plnohodnotným funkčním mandátem. Ištvan je známý mimo jiné kvůli policejnímu zásahu na úřadu vlády v roce 2013, po kterém padl kabinet Petra Nečase (ODS). Od té doby byl Ištvan terčem ostré kritiky především ze strany občanských demokratů.