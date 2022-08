Blažek: Energetická krize může ohrozit i politický systém země

— Autor: ČTK

Pokud se nevyřeší nynější energetická krize, mohl by být ohrožen politický systém země, řekl dnes poslancům ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Souhlasí s úvahami o stanovení maximálních cen a bude hledat řešení, aby to bylo právně možné. Blažek reagoval na návrhy některých opozičních poslanců, podle nichž by se Sněmovna měla na nynější schůzi přednostně zabývat opatřeními proti rostoucím cenám energií.