Blouznivé přání Zemana. Kanál Dunaj-Odra-Labe je nesmysl, kritizuje opozice vládu

První etapa by měla stát zhruba 15 miliard korun. Stát se při analýze projektu zaměřuje především na propojení Dunaje s Odrou, Labe zůstává v rezervě. Stavba koridoru by mohla začít po roce 2030. Úsek by měl začínat na Odře v ostravské části Svinov a pokračovat až k polským hranicím. Zde by se měl napojit na polskou část vedoucí až k městu Koźle.

Stavba by měla na české straně zahrnovat rekonstrukci sedmi silničních a jednoho železničního mostu, dále dvou plavebních komor a vybudování přístavu ve Svinově.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) vláda dnes nepodpořila výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe, ale pouze propojení Koźle-Ostrava. Na tomto projektu má velký zájem Moravskoslezský kraj i Polsko, uvedl.

"Vláda se snaží zavděčit prezidentu Zemanovi a řeší jeho nesmyslný a megalomanský projekt: dnes ráno schválila mezinárodní projekt přípravy splavnění Odry v úseku Koźle - Ostrava. Vláda by se měla radši soustředit na stavbu dálnic, které stále chybí," uvedla na twitteru ODS.

"Stavba kanálu Dunaj-Odra-Labe má stejný ekonomický smysl jako kolonizace Marsu Českem. O ekologii nemluvě. Prostě se jedná o 'všimné' prezidentovi. Navíc jde o plivnutí do obličeje těm občanům, kteří teď mnohdy počítají každou korunu. Hanba by měla fackovat ty, co to podporují," poznamenala Pekarová Adamová na sociální síti.

Podle pirátského europoslance Mikuláše Peksy jde o ekologický i finanční nesmysl a o blouznivé přání prezidenta Zemana. "Projekt ekonomicky neudržitelný, jenž zničí půdu a rozvrátí krajinu," konstatoval na twitteru.

Místopředseda sněmovního podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský poznamenal, že když se řekne "kanál", každý v Moravskoslezském kraji by si měl ode dneška představit hnutí ANO. "První rozhodnutí vlády po krajských volbách je zahájit výstavbu kanálu Dunaj-Odra-Labe do Ostravy. Patnáct miliard utopených v Odře: novátorská vize špinavé řeky, po které k nám plují nákladní lodě s uhlím z Polska," uvedl na twitteru.

"Preferuji budování vysokorychlostních železnic a také budování dálnic a rychlostních komunikací, které přinesou na větším území zlepšení dopravy pro všechny občany a také hospodářský rozvoj regionů," uvedl v tiskové zprávě předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Lodě z Česka mizí kvůli nedostatku vody. Sucho vláda neřeší a řešit nechce, ale klidně vyhodí 15 miliard na úplnou blbost," doplnil lidovecký místopředseda Petr Hladík.

"Vláda si asi myslí, že Ostraváci se bez kopání do země neobejdou. Černé zlato jen nahradí hlína z nekonečného kanálu (a taky tunelu) Dunaj-Odra-Labe, který dnes vláda schválila. A přitom všichni tak nějak tušíme a jsme přesvědčení, že to ví i (ministr dopravy) Karel Havlíček, že to je naprostý nesmysl," poznamenala na twitteru ekologická organizace Greenpeace ČR.

Jako šílenství vlády, která se bojí odmítnout zájmy lobbistů prezidenta Zemana, a jako ekonomický zločin záležitost okomentoval ředitel Transparency International David Ondráčka.