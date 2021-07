Bohuslav Sobotka opustil po 32 letech ČSSD

Členství ve straně zaniklo někdejšímu předsedovi ČSSD poté, co do konce června neuhradil členské příspěvky. Na dotaz Práva, co ho vedlo k odchodu ze strany, Sobotka nereagoval.

Sobotkův kabinet byl jmenován 29. ledna 2014 a je třetí, kterému se podařilo od vzniku samostatné České republiky vydržet do konce volebního období.

Celé období zůstali na svých místech ministři KDU-ČSL, v řadách ČSSD a ANO přistoupil Sobotka celkem k devíti změnám. Dotkly se ministerstev pro místní rozvoj, dopravy a spravedlnosti. Dvakrát se měnili ministři školství, jednou ministr zdravotnictví, pro lidská práva a průmyslu. Po vládní krizi letos v květnu odvolal Sobotka z čela ministerstva financí Babiše.

Končící kabinet prosadil mimo jiné služební zákon, k důležitým změnám z počátku vládnutí patřilo i zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví. V daňové oblasti se opakovaně zvyšovaly daňové slevy na potomky. Symbolem snahy o zmenšení úniků se stalo zavedení elektronické evidence tržeb či kontrolní hlášení k DPH.