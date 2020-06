Brabec: Peněz na zdržení vody je dost, obce odrazuje administrativa

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Peněz na zadržení vody v krajině je dostatek, obce a další vlastníky ale často odrazuje administrativa. Do budoucna by se však měla administrativní zátěž při žádání o dotace snížit. V Česku nyní vznikají stovky tůní, mokřadů a remízků, nových projektů by však mohlo být výrazně více. Novinářům to při dnešní návštěvě Postupic na Benešovsku řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).