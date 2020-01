"Odchází náš dlouhodobý partner, velmi úzký spojenec. Země, která nás podporovala v době, kdy jsme se chtěli stát členy Evropské unie," uvedl Petříček ve videu zveřejněném na twitteru.

"Já osobně jsem ve Velké Británii studoval, tuto zemi mám rád a chci, aby tím odchodem nás Británie neopustila. Naopak abychom pokračovali ve spolupráci v těch důležitých oblastech, jako je obchod, vztahy mezi lidmi, vzdělání, věda, výzkum, nebo také boj proti terorismu, kybernetickým hrozbám a také klimatické změně. Chtěl bych Británii popřát hodně úspěchů, chtěl bych jí popřát také to, abychom nalezli do konce letošního roku cestu, jak společně pokračovat v celé řadě projektů," doplnil ministr.

"Pro mě je Británie náš důležitý spojenec - zůstává klíčovou zemí NATO a Evropy. Budeme podporovat rozumnou dohodu EU o vztazích s Velkou Británií, která bude výhodná pro naše občany, náš vzájemný obchod a zajistí další spolupráci," napsal na twitteru Fiala.

"Mrzí mě, že dnes opouští Evropskou unii stát, který byl průkopníkem ve spojování západní a východní Evropy. Velká Británie, která jako první povolila příchod Východoevropanů za prací bez omezení. Ekonomická výhoda se stala populismem. Zůstaňme přáteli s pevným poutem," uvedl poslanec Tomáš Martínek (Piráti).

S Británií se na sociální síti loučil i předseda zahraničního výboru Sněmovny Jan Veselý (ČSSD), který zároveň naznačil, že by se minimálně část ostrovního království mohla do unie opět vrátit. O opětovném vstupu do EU mluvili skotští nacionalisté v souvislosti s možným odtržením Skotska od Británie.

Radost z brexitu neskrýval Okamura, jehož SPD prosazuje uspořádání referenda o vystoupení Česka z unie. "Přidejme se také k Velké Británii a nechme Brusel padnout. Brexit! Czexit!" uvedl na twitteru.

Ministerstvo zahraničí dnes v tiskové zprávě zdůraznilo, že nynější odchod Británie z EU neznamená žádnou změnu pro české občany. Po brexitu nastane přechodné období, které potrvá do konce roku a během něhož zůstávají v platnosti všechna ustanovení, která platila za britského členství v unii. Čechy žijící v Británii, kterých je podle ministerstva mezi 80.000 a 100.000, ale diplomacie vyzývá, aby se v zemi zaregistrovali a dosáhli statusu usedlíka. Díky tomu budou zachována jejich nynější práva i po skončení přechodného období.