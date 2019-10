Britská ambasáda v Praze slaví 100 let. Velvyslanec promluvil o vztazích Čechů s Brity

Z vyjádření českých veřejných činitelů je podle velvyslance patrné, že nemají radost z nadcházejícího odchodu Británie z Evropské unie. "Je velmi důležité komunikovat pozitivně o tom, co děláme na bilaterální úrovni, protože v mnoha oblastech není Evropská unie ta platforma, která je základem spolupráce," řekl.

Britské velvyslanectví letos na začátku roku spustilo program #stolet, který připomíná stoleté výročí od vytvoření britského zastupitelského úřadu v Praze. V rámci programu se uskutečnila řada kulturních akcí i konferencí a seminářů zaměřených na odbornou veřejnost. Archer připomněl konferenci o ženách ve vědě, historický seminář pořádaný společně s Univerzitou Karlovou nebo vystoupení české operní pěvkyně Magdaleny Kožené a jejího britského manžela, dirigenta Simona Rattlea.

Thrilled that this is out tomorrow. Vydané zítra. Děkuji, Česká pošta. #STOLET @UKinCR pic.twitter.com/UEABhpiglY