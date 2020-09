Brněnská primátorka Vaňková má covid-19

"Vím to od dnešního odpoledne. Jsem v izolaci, mám projevy běžné mírné virózy," napsala ČTK Vaňková. Primátorka by se při optimálním průběhu nemoci mohla vrátit do běžného života v úterý 6. října.

Pospíšil se zatím podle svých slov cítí dobře. "Pokud bych si neuvědomil totální ztrátu čichu, vůbec by mě nenapadlo se jít testovat," uvedl Pospíšil.

Vedoucí tiskového střediska magistrátu Roman Burián ČTK řekl, že v tuto chvíli nemá povědomí o dalších nakažených mezi členy vedení města a pracovníky magistrátu.