Bude mít Česko nové město? Podmínky splněny, návrh projedná vláda

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Obec Štěpánov na Olomoucku splňuje všechny podmínky pro to, aby mohla získat statut města. Vyplývá to z posouzení ministerstva vnitra. Návrh, aby se Štěpánov stal městem, v pondělí projedná vláda. Obec, která se nachází v severní části Hané, v únoru požádala o změnu statutu na městys. V dubnu ale návrh upravila a požádala o to, aby byla ustanovena městem.