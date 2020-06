Bude nižší daň na potraviny? Opozice s návrhem souhlasí

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v neděli v České televizi řekl, že svaz snížení DPH na potraviny po vzoru Německa navrhne.

"Navrhneme to, když se bude projednávat rozpočet na příští rok," řekl v neděli Prouza. Dodal, že by byl rád, aby se DPH na potraviny snížila k 1. lednu 2021. Podle Prouzy je daň v Česku čtvrtá nebo pátá nejvyšší v Evropě. Návrh by měl mít podporu Agrární komory. DPH na potraviny se podle Prouzy snižuje jako reakce na koronavirovou krizi v Německu. Měla by být na pěti procentech.

"ODS chce jednu nižší sazbu DPH, a to ve výši deseti procent. Dokonce jsme to již 29. května předložili v Poslanecké sněmovně při projednávání daňového balíčku souvisejícího s koronavirem. Vládní koalice ale byla proti," uvedl předseda ODS Petr Fiala. "TOP 09 prosazuje úplné zrušení patnáctiprocentní sazby DPH a přesunutí všech položek do desetiprocentní, tedy samozřejmě i včetně potravin. A to natrvalo, nikoli jen dočasně," poznamenala šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Návrh bude mít i podporu KDU-ČSL. "V době rekordního růstu inflace je toto jeden z mála nástrojů, jak pomoci lidem snížit náklady na život, především středně- a nízkopříjmovým skupinám lidí, především seniorům a rodinám s dětmi," napsal ČTK lidovecký předseda Marian Jurečka. "Bude to mít negativní vliv na veřejné rozpočty, ale pokud by to vedlo ke snížení cen potravin, které v posledních měsících výrazně vzrostly, tak jsme připraveni vést nad návrhem diskusi," uvedl šéf hnutí STAN Vít Rakušan.

Hnutí SPD podle svého předsedy Tomia Okamury dlouhodobě prosazuje zjednodušení a snížení DPH. "Ideální model vidíme ve vyspělých neevropských ekonomikách, které nemají DPH vůbec, ale jen koncovou nízkou daň z prodeje - je to jednoduché, levné, není možné dělat odpočty, a tedy podvody, a ušetří na tom stát, firmy i občané. Evropské země včetně Německa mají navíc o dost nižší DPH na potraviny - cca čtyři až sedm procent. Ovšem to první, co by vláda měla udělat, je dát nulové DPH na exekuce - sníží tím nejen dluhy dlužníkům, ale zvýší také šance věřitelům, že se peněz domohou," sdělil ČTK.