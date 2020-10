Bude prodloužen nouzový stav? Vláda rozhodne 30. října

Kabinet může nouzový stav prodloužit pouze po předchozím souhlasu Sněmovny.

Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku od 12. března do 17. května. Kabinetu umožňuje vyhlašovat plošná omezení základních práv, usnadňuje také například nákupy ochranných pomůcek. Dříve byl nouzový stav vyhlášen například po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a červnu 2013 či po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Rozhodnutí, zda kabinet bude žádat Sněmovnu o možnost nouzový stav prodloužit, zatím nepadlo. "Vláda rozhodne 30. října, jestli bude žádat o prodloužení nouzového stavu. Končí 3. listopadu, budeme se rozhodovat podle vývoje situace," řekl dnes Babiš.

Kabinet při vyhlašování aktuálního nouzového stavu věřil, že ho prodlužovat nutné nebude. "Pokud bychom to během jednoho měsíce nesrazili dolů, tak by to rozhodně byl neúspěch," řekl tehdy ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).