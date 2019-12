Budoucí český premiér? Politik vyvolal pořádnou bouři, lidé zvrací

Čižinský založil politickou sílu 3000 statečných, se kterou chce vyrazit za dva roky do sněmovních voleb a stát se premiérem. Jeho cílem je, aby se politika proměnila a aby lidé, kteří jsou zklamaní a nechodí kvůli tomu k volbám, přišli a nabyli dojmu, že má smysl se o politiku zajímat.

Svou iniciativu zakládá hlavně na mezilidských kontaktech. "Nyní oslovujeme aktivní lidi. Jsem přesvědčen o tom, že nejméně 3000 aktivních lidí je podmínkou pro to, abychom se dostali ke každému, který potká nějakého souseda a osloví ho. S těmito lidmi poté chceme udělat program a vytvořit politickou sílu," řekl Novinkám.

Starosta se dostal do hledáčku médií, když vystoupil na demonstraci, kterou pořádal Milion chvilek. Sám ale dodal, že pouze dostal možnost tam vystoupit a to využil pro apel na lidi. Mezi ním a spolkem žádná vazba není.

Oproti jiným stranám chce nabídnout důvěryhodnější kandidáty a lepší program. Odmítnul také spolupráci s Andrejem Babišem a hnutím ANO.

Jeho slova sklidila na sociálních sítích rozpačité reakce. Příznivci jeho nápadu sice starostu podporují, našla se ale i řada kritiků. Někteří tvrdí, že nemohou uspět, jiní jdou dle svých slov rovnou zvracet.

"Za sedmero horami a sedmero řekami, sedel 20 let v politice jeden skaut. Protože již za tradiční stranu získal co mohl, s tváři pana čistého se rozhodl se skupinou “finančních podporovatelu”, ze se v tom ještě trosku povrta. Proč ne, když lidem, kteří s nim spoluvytváři “blaho” sem tam prinda Slechtovku, tu něco jiného. A komentovat ty ostatní blafy, na to jsem málo UFO. Takže vážení, Jenda zase posunul level skaut a já jdu zvracet," napsala například zastupitelky Lenka Mottlová.