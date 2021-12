Budoucí vláda chce poslaneckou iniciativou upravit zákon o střetu zájmů

Novela má upravit ustanovení, které brání poslancům, senátorům, ministrům či jejich náměstkům provozovat rozhlasové a televizní vysílání či vydávat periodický tisk. "Úprava je dnes platná tak, že je velmi jednoduché ji obcházet," řekl novinářům předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Od návrhu si slibuje férovější politickou soutěž. Předpis by podle něj měl zabránit i prorůstání politického, ekonomického a mediálního vlivu.

Ve sporných případech by měl rozhodovat Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. "V případě, že zjistí, že dochází k tomu, že některý politik je skutečným majitelem velkého mediálního domu, tak ho vyzve k tomu, aby zjednal nápravu. Pokud se to nestane, uloží mu to opatřením," uvedl. Rozhodnutí úřadu by pak byla vymahatelná, doplnil.

Jednoznačnější by měla být také definice tzv. ovládající osoby. "Bude jasně stanoveno, že žádný politik v postavení člena vlády nemůže být skutečným majitelem právnické osoby, která získává veřejné zakázky, dotace či investiční pobídky," řekl Michálek.

Ustanovení o vlastnictví médií či zákaz, aby firmy členů vlády získávaly dotace, se do zákona o střetu zájmů dostala začátkem roku 2017. Nynější premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) o předpisu mluvil jako o "lex Babiš" s tím, že novela míří na něj. Po její účinnosti vložil v únoru 2017 akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Skupina Mafra vlastněná Agrofertem patří k největším mediálním domům v ČR.

Návrh zahrne i novelu, kterou neprojednala minulá Sněmovna. "Bohužel s ní nesouhlasila vládní koalice (ANO a ČSSD) a návrh těsně před třetím čtením spadl pod stůl," řekla místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN). Úprava reaguje na verdikt Ústavního soudu ze začátku loňského roku. Soud zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru pro porušení práva veřejných funkcionářů na soukromí. Zákonodárcům dal čas na nápravu do konce loňského roku, což se nestihlo.

Do majetkových přiznání politiků bude možné nahlížet jen po žádosti. "Dále vynímáme některé politiky, kteří už nebudou muset podávat majetková přiznání," řekla Kovářová. Týká se to neuvolněných místostarostů nejmenších obcí a neuvolněných členů rady malých obcí. "Jsou to osoby, které vykonávají funkce v podstatě ve svém volném čase, berou za to skutečně nízké odměny. V malých obcích by jinak hrozilo, že nebude chuť kandidovat do zastupitelstev," vysvětlila.