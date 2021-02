Byli jsme naivní, řekl k vývoji pandemie hejtman Půta

"Myslím, že jsme všichni byli trochu naivní, když jsme si někdy v červnu nebo na začátku července mysleli, že ta epidemie skončila a že se nevrátí. Vlastně jsme tehdy nechtěli moc poslouchat varování některých epidemiologů, že to byl jen začátek. Když se to pak v září potvrdilo, tak si lidé jen pomalu zvykali, že ta situace bude ještě horší. Tady jsme možná jako celá země zklamali, že jsme opatření nezavedli včas," doplnil liberecký hejtman.

Vysoké počty nakažených, nemocnice, v nichž docházejí lůžka a přístroje pro pacienty ve vážném stavu, jsou podle Půty zřejmě výsledkem toho, že Česká republika zavedla opatření pozdě. Přiznává, že jsou věci, které by sám dnes s odstupem času a se znalostí věci udělal jinak. "Vzpomínám si třeba na to, že jsme se zoufale snažili ještě o týden déle udržet v chodu střední školy někdy na konci září. S ohledem na to, co se potom dělo v dalších týdnech, tak to byla chyba, kterou si dnes uvědomuju docela jasně," řekl.

Už tak vážnou situaci podle libereckého hejtmana jen zhoršuje ta část veřejnosti, která opatření nerespektuje a nedodržuje. "I kvůli tomu tak špatně fungují. I když rozumím, že po 11 měsících fakticky v nouzovém stavu už je celá řada lidí na pokraji sil, nevědí kudy kam, často to zničilo jejich podnikání, na kterém pracovali posledních 30 let. Myslím, že to naštvání, které ve společnosti roste, je potřeba poměřovat tím, jak dlouho jsme v téhle výjimečné situaci," doplnil.

Všechno zlé je ale podle Půty i k něčemu dobré. "Co je dobré si zapamatovat, že v takhle složité situaci se vždycky najde spousta lidí, kteří přijdou pomáhat, i když byste to do nich nikdy neřekli. Kteří pomáhají ve svém okolí, kteří přicházejí s nějakými nápady. I to je myslím docela dobrá zpráva o společnosti. Věřím, že těchto lidí je víc než těch, kteří nic nerespektují, a jaké starosti mají jiní lidé, je v podstatě nezajímá," dodal liberecký hejtman.