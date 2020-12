Bývalí šéfové české armády kritizují škrty. Vláda musela vybrat menší zlo, hájí se Babiš

Komunisté podmiňovali podporu státního rozpočtu tím, aby rozpočet ministerstva obrany byl proti návrhu o deset miliard korun nižší a tato částka byla přesunuta do rozpočtové rezervy. S jejich podmínkou menšinová koalice ANO a ČSSD nakonec souhlasila. KSČM poté hlasovala pro schválení rozpočtu. Zástupci ANO i ČSSD v uplynulých dnech slibovali, že na podmínku KSČM nepřistoupí. Argumentovali nutností modernizace armády a tím, že by peníze vzali vojákům, kteří jsou chváleni za pomoc se zvládáním koronavirové krize.

Proti hrozbě škrtů v armádním rozpočtu se již v létě důrazně postavili bývalí náčelníci generálního štábu. Reagovali na tehdejší debatu o snížení výdajů na obranu a o realitě dosažení závazku ve výši dvou procent HDP, jak Česko slíbilo v NATO.

Dnešní rozhodnutí Sněmovny kritizují. "Rozpočet armády je jako domino. Když shodíte jednu kostku, začne se celý plán hroutit. To ohrozí akceschopnost armády. Dnešní zkrácení rozpočtu rozbije celý proces modernizace," uvedl bývalý náčelník generálního štábu a vysoký představitel NATO Petr Pavel. Rozhodnutí považuje za podraz na české vojáky i spojence a za oslabení bezpečnosti v době krize.

Další bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý schválení nižšího rozpočtu označil za komplikaci. Varuje zejména před narušením důvěry vojáků, kteří věřili slovům předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) a dalších vládních politiků. Až někdo bude podle něj opět vojákům něco slibovat, vojáci jim nebudou věřit a budou očekávat, že až budou opět "politici zatlačeni ke zdi", opět armádu obětují.

Snížení rozpočtu bude podle Šedivého pozorně sledováno i v NATO. "Důvěra v Českou republiku jako takovou se zase sníží," poznamenal. Obává se také, že se zpomalí a rozbije plánovaná modernizace armády. Poukázal na slova ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), že investice na příští rok jsou z velké části již smluvně zavázány. Šedivý proto očekává, že úspory budou muset směřovat i do provozních výdajů a zpomaleny proto budou například nábory.

"Z mého pohledu je to velice nešťastné řešení, protože na ministerstvu obrany se dlouhodobě plánuje a pokud tyto finanční prostředky byly zapojeny do investičních prostředků, tak to ministerstvu obrany bude chybět," poznamenal. Nemá důvěru v to, že se odebraných deset miliard začleněných do rozpočtové rezervy ještě někdy armádě vrátí.

Vláda prý musela vybrat menší zlo

Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že má ze schválení rozpočtu obrovskou radost. "Museli jsme vydat obrovskou energii a čas, abychom to prosadili," uvedl. Kabinet podle něj vyhověl požadavku KSČM, aby Česku nehrozilo rozpočtové provizorium. To by poškodilo statisíce lidí v Česku a zkomplikovalo boj proti covidu-19, míní. "Vláda nemůže dělat jen to, co považuje za správné, musíme hledat kompromisy," dodal.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) doplnil, že jeho strana postup podpořila po slibu premiéra, že v lednu navrhne peníze armádě vrátit. Spojenci mohou být po této dohodě v klidu ohledně plnění závazků Česka, o peníze se nemusí obávat ani vojáci. "Sociální demokracie svými pěti hlasy ve vládě podpoří příslušné rozpočtové opatření, kterým ty peníze převede zpátky," řekl. Bez rozpočtu by hrozil podle Hamáčka v Česku chaos.

"Můžeme to garantovat, v lednu se to vrátí," uvedl Babiš. Podle ministra obrany Lubomíra Metrana (za ANO) bude návrh na programu vlády 4. ledna. "Není to cesta, která je přímá, mohu si říkat, co za tím bylo, ale v politice můžete hrát s kartami, které máte," uvedl Hamáček k jednáním, která schválení rozpočtu předcházela. Řešení s odebráním a následným vrácením peněz je funkční.

Babiš kritizoval opoziční strany, že rozpočet nepodpořily. "Čím hůř pro občany, tím hůř pro naši vládu a tím lépe pro opozici, takto se (opozice) chová," řekl. Odmítl možnost, že součástí dohody mezi ANO a ČSSD byly i jiné, například programové body. Současně nicméně dodal, že přídavky na děti, o které se přou ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), budou na pondělním jednání kabinetu.

ČSSD podle Hamáčka s rozpočtem jako celkem vyslovila souhlas, protože reflektuje její klíčové priority. "Jednotlivé resorty uplatňovaly své připomínky a vždy jsme jednání uzavřeli k vzájemné spokojenosti, ČSSD proto šla do Sněmovny s tím, že podporuje ten návrh, jak jsme ho ve vládě vyjednali," uvedl.