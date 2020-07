Bývalou hranici Čech a Moravy v Pardubickém kraji označí tabule

"Náš kraj leží na českomoravském pomezí, proto se i v naší symbolice hlásíme k oběma částem, tedy české i moravské," uvedl Netolický.

Tabule by se měly objevit na silnicích 1/43 z Červené Vody do Horní Orlice, 1/11 na Červenovodském sedle, 1/43 z Horních Heřmanic do Štítů, 1/43 mezi Svitavami a Opatovcem, 1/35 za Svitav do Gajeru a 1/11 z Vendolí do Květné. Podle hejtmana již čtyři lokality mají povolení pro umístění dopravního značení včetně vyjádření policie.

Bílé čáry oddělující Moravu a Čechy namalovali na hlavní silnice v katastru obce Vendolí a katastru obce Opatovec dva historici. Policie se případem zabývala kvůli možnému přečinu poškozování cizí věci. Případ trestní kvalifikaci nesplňoval, a věc proto nakonec předala jako možný přestupek městskému úřadu ve Svitavách, aby rozhodl o dalším postupu, napomenutí či pokutě.