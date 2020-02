Bývalý primátor Lajtoch (ČSSD) se chce vrátit do politiky, kandiduje na senátora

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Bývalý přerovský primátor a senátor Jiří Lajtoch z ČSSD se vrací do politiky. Sociální demokraté ho zvolili jako kandidáta do Senátu v přerovském obvodu. Lajtoch byl několik let stíhán kvůli stavebním zakázkám ve městě, soudy ho nakonec pravomocně zprostily obžaloby. Konkurovat mu v tomto obvodu bude například za Piráty manažer kultury Městského domu v Přerově Pavel Ondrůj. Dosavadní lidovecká senátorka Jitka Seitlová se ke své kandidatuře stále nevyjádřila.