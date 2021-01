Část členů Trikolóry podle médií vyzývá předsedu Klause k odstoupení

Kvůli krokům Klause už oznámili například dva krajští předsedové strany Antonín Fryč a Petr Viktorýn nebo členka a bývalá mluvčí strany Ivana Kerlesová, že z Trikolóry odcházejí. Klaus kritiku odmítl, rozpadu strany se neobává, řekl webu Aktuálně.cz.

Podobně jako v jiných stranách je podle něj samozřejmá nespokojenost těch, kteří se nedostanou na kandidátky.

Straníci, kteří Klause i ostatní členy předsednictva vyzývají k rezignaci, kritizují mimo jiné Klausovo oznámení, že Trikolóra bude opakovaně prosazovat referendum o vystoupení z EU. Nelíbí se jim rovněž údajně svévolné rozhodování Klause o lídrech kandidátek pro sněmovní volby. "Trikolóra jde nedemokratickou, autokratickou cestou bez ohledu na své členy," píšou signatáři dopisu, který podepsali Kerlesová, někdejší kandidát Trikolóry do Senátu Zdeněk Pešek a bývalý předseda hnutí v Olomouckém kraji Aleš Hrubý.

Například v Ústeckém kraji se podle serveru ozvaly protesty tamních členů Trikolóry proti dosazení poslankyně Terezy Hyťhové, která do strany přestoupila z SPD, do čela krajské kandidátky.

Dva krajští předsedové - Antonín Fryč ze Středočeského kraje a Petr Viktorýn z Moravskoslezského - se kvůli zásahům do kandidátek rozhodli, že nebudou obhajovat své funkce. Viktorýn Deníku N řekl, že Klaus prosazoval na moravskoslezskou kandidátku do krajských voleb kandidáty stojící mimo hnutí výměnou za sponzoring. Klaus serveru řekl, že si na nic takového nevzpomíná.

Členové strany kritizují i účast Klause a dalších straníků na nedávné pražské demonstraci odpůrců vládních opatření proti šíření koronaviru.

Trikolóru založil Václav Klaus mladší poté, co byl v roce 2019 vyloučen z ODS, za kterou byl zvolen do Sněmovny. Důvodem vyloučení bylo vystoupení Klause ve Sněmovně, v němž přirovnal schvalování zákonů kvůli předpisům EU k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů. Do Trikolóry přešly následně ještě poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková z ODS a Hyťhová z SPD.