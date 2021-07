Část stropu v hlavním sále Sněmovny čeká od poloviny července oprava

Strop hlavního jednacího sálu je podle dřívějších zjištění památkářů ve špatném stavu. Jedna polovina stropu se rekonstruovala již dříve, nyní projde opravou jeho druhá polovina. Podle tiskového odboru je kvůli stavu stropu neodkladná.

Práce v hlavním jednacím sále začnou po nynější řádné schůze Sněmovny, která skončí v pátek 16. července. Po ní budou následovat takzvané parlamentní prázdniny. Závěrečná řádná schůze před říjnovými sněmovními volbami je plánovaná na druhou polovinu září. Pro konání případných mimořádných schůzí by mohl sloužit sál zvaný malá sněmovna v jedné z vedlejších budov dolní komory.

Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) poslancům předložil podrobnější pravidla jednání na případných schůzích v tomto sále například i vzhledem k jeho menším rozměrům a skromnějšímu technickému vybavení. "V žádném případě nechci nic přivolávat, nicméně musíme být připraveni s ohledem na rekonstrukci i na případnou nějakou mimořádnou schůzi," uvedl.

V takzvané malé sněmovně nyní zasedá klub hnutí ANO a obvykle se tam konají větší semináře, konference a veřejná slyšení. Kvůli opravám hlavního sálu se tam uskutečnila několik dní před minulými sněmovními volbami schůze ke spornému memorandu o těžbě lithia. Nyní se předpokládá, že by malá sněmovna sloužila pro případné kratší mimořádné schůze. Pokud by měly být delší, podle tiskového odboru by se pro ně připravil hlavní jednací sál. Na dobu oprav sálu ale zatím žádná mimořádná schůze ohlášena není.

Vchod do hlavní sněmovní budovy se podle dříve zveřejněných plánů upraví tak, že se oddělí vstup poslanců a dalších lidí se vstupní kartou a vstup veřejnosti, byť zůstane jeden. Lidé z řad veřejnosti by na rozdíl od současnosti nejprve procházeli bezpečnostní kontrolou, teprve potom by si mohli odložit své věci v šatně.

Hlavní recepce bude uzavřena v pátek 16. července odpoledne. K obnovení provozu bude připravena v pondělí 4. října večer. V této době bude sloužit pro vstup do Sněmovny vchod v paláci Smiřických a Šternberských z Malostranského náměstí.