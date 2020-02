Nezabavitelná částka by se nově měla zvýšit ze dvou třetin součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení na tři čtvrtiny součtu. Nezabavitelná částka za vyživovanou osobu má vzrůst z jedné čtvrtiny na jednu třetinu.

Ministerstvo v předkládací zprávě konstatovalo, že dlužníci nízké částce zbývající pro zabavení zbytku přecházejí do šedé ekonomiky, kde si vydělávají načerno. "To se negativně odráží v míře uspokojení věřitelů dlužníka, ale i v nižších odvodech do veřejných rozpočtů," podotklo ministerstvo.

Podpořila jsem návrh @SpravedlnostCZ na zvýšení částky, kterou nelze zabavit dlužníkům v insolvenci. Vyšší nezabavitelná částka zmírní motivaci dlužníků přecházet do šedé ekonomiky prostřednictvím práce vykonávané na černo. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) February 17, 2020

Nyní zůstává dlužníkovi ze mzdy 6608 Kč plus 1652 Kč za každou vyživovanou osobu. K tomu se přidává pohyblivá složka, která činí jednu nebo dvě třetiny zbylého dlužníkova příjmu. Dlužník bez vyživovací povinnosti může nyní dosáhnout maximálně na 26.432 Kč, zbytek jeho mzdy se sráží ve prospěch věřitelů. Tuto hranici loni vláda výrazně zvýšila, a to proto, aby dlužníky motivovala pracovat a hledat si lépe placenou i kvalifikovanější práci.

Schválenou změnu dnes zkritizovala Česká asociace věřitelů. Poukázala na to, že zvýšení nezabavitelné částky bude mít negativní dopady pro věřitele, protože povede k jejich nižšímu uspokojení, případně k výraznému prodloužení doby splácení dluhu. "Na rozdíl od zákonodárců se nedomnívám, že by tato změna dokázala ve větší míře motivovat občany, kteří se dnes vyhýbají splácení a pracují načerno, k návratu do legálního systému," uvedl ve vyjádření zaslaném ČTK prezident asociace Pavel Staněk.

"Místo skokového navýšení bychom z tohoto hlediska více uvítali změnu principu výpočtu nezabavitelné částky, která by narůstala úměrně dlužníkovu příjmu. Díky tomu by byl dlužník motivován svůj příjem zvyšovat, na čemž by vydělal on i jeho věřitel." doplnil.

Příznivcem vládního návrhu není ani přerovský soudní exekutor Lukáš Jícha. "V důsledku loňského zvýšení nezabavitelné částky došlo u exekucí k poklesu výše srážek ze mzdy v průměru zhruba o čtvrtinu. Lze očekávat, že výrazný pokles způsobí i nově schválené navýšení, odhadem o další třetinu," napsal ČTK. Vedle značného prodloužení exekučního řízení může podle něj změna vést i ke vzniku nových dluhových pastí. Dluh totiž může některým dlužníkům narůstat rychleji, než bude kvůli nižším srážkám splácen.

Aktuální návrh změn vznikl na základě usnesení rady vlády pro lidská práva, která kabinetu minulý měsíc doporučila přijmout opatření proti předlužení obyvatel. Novinky by měly být účinné od letošního 1. července.