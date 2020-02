Čech v čele Evropské obranné agentury? Exministr Šedivý je ve volebním finále

"Pan Šedivý postoupil do volebního finále. Uzávěrka hlasování je 5. března. Do té doby nelze nic předjímat. Post výkonného ředitele agentury patří mezi nejvyšší pozice v oblasti obrany a bezpečnosti Evropské unie," uvedl pro Lidové noviny premiér Andrej Babiš.

"Byla by to jedna z nejvyšších funkcí v zahraniční organizaci, kterou by zastával Čech," řekl listu ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolf Jindrák, který současně začal v otázkách diplomacie radit také Babišovi. Šedivý má podle Jindráka velkou šanci uspět.

Šedivý (56) vystudoval vojenství na prestižní londýnské King’s College a politologii na Univerzitě Karlově. Od poloviny 90. let radil tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi, vedl Ústav mezinárodních vztahů v Praze. V první vládě premiéra Mirka Topolánka (ODS) zastával Šedivý od září 2006 půl roku funkci ministra obrany. V letech 2007 až 2010 byl náměstkem generálního tajemníka NATO Jaapa de Hoopa Scheffera pro obrannou politiku a plánování. Jako velvyslanec České republiky při NATO působil v letech 2012 až 2019, minulý rok ho vystřídal Jakub Landovský.

Od loňského září působí Jiří Šedivý na ministerstvu zahraničí jako zvláštní zmocněnec pro odolnost a nové hrozby. Je synem bývalého ministra zahraničí a diplomata Jaroslava Šedivého.

EDA (European Defence Agency) funguje od ledna 2005. Je základnou pro rozvoj společné obrany Evropské unie, platformou pro spolupráci států EU v oblasti evropské obrany i mezi ministry obrany zemí EU. Agentura je aktivní rovněž v pořizování armádní techniky, napsaly LN.