Čeká uprchlíky báječný život v Evropě? Babiš otevřeně o migraci a EU

babiš tvrdí, že V4 a Rakousko mají dohromady víc obyvatel než Francie nebo Itálie, a na některé důležité věci mají státy stejný názor. Například na migraci.

"Potvrdili jsme si, že kvóty jsou passé a reforma azylového systému musí být založená na souhlasu všech členských států. Jedná se hlavně o bezpečnost našich občanů a Evropy jako celku," uvedl.

V4 s Rakouskem je podle něj nejtvrdší jádro proti ilegální migraci, kvótám a redistribuci ilegálních migrantů. Chce také zabránit tomu, aby v budoucnu došlo k přehlasování ostatních států.

"Jsme to my a budeme to my, kdo rozhoduje o tom, kdo u nás bude bydlet a pracovat," uvedl a dodal, že loni do Evropy nelegálně přišel nejnižší počet lidí za posledních 6 let.

Podle Babiše Česko podporujeme vše, co povede k ještě lepší ochraně společných hranic a důsledným návratům nelegálních migrantů z EU co nejdříve.

Je ale zároveň připraven dál pomáhat státům, ze kterých migranti pocházejí, pokud o to budou stát a budou se snažit situaci zlepšit.

Doplnil také, že se hodně diskutuje o novém azylovém a migračním systému. Na tom, jak by měl vypadat, se ale členské státy neshodnou.

"Ty, které by chtěly migranty přerozdělovat do různých zemí, sice dávají o svém názoru vědět hodně nahlas, ale to ještě neznamená, že nás přesvědčily. A V4 už v tom dneska není sama, když říká, že žádné přerozdělování nic nevyřeší, akorát povzbudí pašeráky, aby přesvědčovali ještě víc lidí k odchodu do Evropy a slibovali jim, že je tam čeká báječný život," uvedl Babiš.

Nelegální migrace je podle něj nepřijatelná a její podněcování ještě více, takže se chce na boj proti ní zaměřit.