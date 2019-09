Okamura si v České televizi podal moderátorku

„Rozhodnutí vítáme, protože jsme SPD. V žádném případě jsme nepropadali nějaké osobní laciní hysterii vůči osobě pana premiéra. Od začátku jsme říkali, že kauza musí být vyšetřená a až poté se vyjádříme. My jsme nedělali žádné osobní útoky,“ se pro ČT vyjádřil Okamura.

Uvedl, že mu přijde zajímavé, že je podle českých státních zástupců v pořádku vyvést jednu firmu z podnikatelského gigantu, s touto malou firmou žádat o dotaci pro malé firmy a po vyčerpání dotace se vrátí do obřího holdingu. „Je to zajímavé, nicméně, státní zastupitelství rozhodlo, že je to z hlediska českého práva v pořádku a mně to nepřísluší nijak komentovat,“ zdůraznil.

Moderátorka České televize Barbora Kroužková řekla, že hnutí SPD navrhovalo své služby nedávno ve vládní krizi a členové hnutí chtěli nahradit ČSSD ve vládě. „Já se musím důrazně ohradit proti tomu, co jste teď dvakrát řekla, že by SPD nabízelo své služby. Jediné, co my nabízíme, je pomoc při realizaci politického programu SPD, který jsme slíbili voličům. Žádné své služby jsme nikdy nikomu nenabízeli, ani jsme se nenabízeli Andreji Babišovi. To vždycky ta sluníčkářská média překrucovala, aby nás poškodila,“ reagoval Okamura.

Okamura by se spolupráci s Babišem a jeho 77 dalšími poslanci nebránil. Aby mohl prosazovat program SPD hledá 101 poslanců.