Celodenní péče zdravotních sester o Zemana zatím stála 1,7 milionu

Prezident je v péči personálu soukromé firmy Senior Home Group od loňského 25. listopadu. Převzali ji poté, co byl Zeman propuštěn do domácího ošetřování v Lánech po několikatýdenním pobytu v pražské Ústřední vojenské nemocnici.

Vyfakturována a zaplacena byla práce sester do konce července. Nejnákladnější byla péče loni v prosinci, kdy Hrad zaplatil přes 333.000 korun. V posledních třech měsících platí prezidentská kancelář 160.000 až 170.000 korun měsíčně, přibližně stejnou částku hradí podle serveru také Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), jejímž klientem Zeman je. Celkové měsíční náklady za péči o Zemana jsou tedy zhruba dvojnásobné, přesahují 300.000 korun, píšou Seznam Zprávy.

Senior Home Group, která patří do skupiny Penta Hospitals, měla původně smlouvu s Hradem uzavřenou jen do konce dubna. Nová zakázka pokrývá i zbytek Zemanova funkčního období, tedy do začátku března příštího roku. Původně byla firma vybrána bez soutěže s vysvětlením, že jde o zakázku malého rozsahu, kde tendr není nutný. U druhého kontraktu už byla soutěž vyhlášena, podle serveru se do ní ale žádný další uchazeč nepřihlásil.

Prezident byl loni na podzim v nemocnici 48 dní. Důvod hospitalizace Pražský hrad nezveřejnil. Lékaři nutnost péče zdůvodnili komplikacemi spojenými se Zemanovým chronickým onemocněním. Na konci minulého týdne se Zeman do ÚVN opětovně vrátil, podle Hradu šlo o krátkodobý plánovaný pobyt kvůli kontrole vyživovací sondy, která mu byla loni implantována. Všechny zdravotní testy dopadly podle Hradu "uspokojivě".