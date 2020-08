Čerpání z programů COVID vzrostlo téměř dvojnásobně

Zatímco u programů COVID II a Praha zbývají k vyčerpání schválených úvěrů poslední stovky milionů korun, v programu COVID III počet a objem přijímaných a schvalovaných půjček roste pomalu, sdělil ČTK v reakci na novou statistiku ČNB analytik České bankovní asociace Miroslav Zámečník.

V programu COVID II bylo podle ČNB k 31. červenci schváleno 2501 žádostí zhruba za 11,7 miliardy korun, podnikatelé čerpali přibližně 10,5 miliardy korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), která za úvěry ručí, přijala do programu 4900 řádně podaných žádostí. Předpokládaná kapacita programu je 15 miliard korun.

U programu COVID Praha bylo k 31. červenci podle ČNB schváleno 232 žádostí za 1,1 miliardy korun. Podnikatelé zatím získali úvěry v objemu zhruba jedné miliardy korun. ČMZRB do programu přijala 408 řádně podaných žádostí. Předpokládaná kapacita programu je 1,6 miliardy korun.

Banky k 31. červenci v programu COVID III podle ČNB přijaly 2998 žádostí v objemu 19 miliard korun. Schválily 978 žádostí za zhruba 5,3 miliardy korun, podnikatelé čerpali půjčky 3,8 miliardy korun. Kapacita programu je 500 miliard korun. Program by měl fungovat do konce roku, bude rozdělen do několika výzev. V první finanční instituce mohou živnostníkům a firmám poskytnout úvěry až 167 miliard korun.

V případě programu COVID plus pro velké exportně zaměřené firmy bylo podle ČNB k 31 červenci schváleno šest žádostí za zhruba miliardu korun. Banky ke stejnému datu přijaly 21 žádostí za zhruba 5,6 miliardy korun. "Skutečný objem čerpání zatím představuje 0,55 miliardy korun," uvedl Zámečník. Za půjčky u programu COVID plus ručí Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP). Podle jejího generálního ředitele Jana Procházky o tyto půjčky nejčastěji žádají strojírenské či sklářské firmy, dopravci, podniky z oblasti automotive, chemické výroby a oděvního průmyslu.