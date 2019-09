Češi budou platit dál. Schillerová odmítá zrušení daně z nabytí nemovitosti

"Pokud bychom měli zrušit daň z nabytí do budoucna, a já si myslím že ta vize je svým způsobem správná, tak to musíme začlenit do komplexní reformy majetkových daní," uvedla Schillerová. Jednotlivé zrušení daně tzv. salámovou metodou, jak navrhuje opozice, podle ní není možné. Poslední senátní návrh na zrušení daně sněmovna zamítla tento týden. Prošel jen návrh na osvobození u bytů v rodinných domech.

Zrušení čtyřprocentní daně, která znamená příjem státního rozpočtu ve výši 13,6 miliardy Kč ročně, navrhují opoziční poslanci v rámci pozměňovacích návrhů k vládnímu rozpočtovému balíčku, který má zvýšit příjmy i výdaje o 20 miliard Kč. Podle exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) je od vlády nezodpovědné, že spolu s očekávaným zvýšením příjmů navyšuje i výdaje místo toho, aby snížila schodek.

Sazba daně z nabytí činí čtyři procenta a od roku 2016 ji platí kupující. Předtím ji hradil prodávající a kupující byl v pozici ručitele.