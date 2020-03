Češi kvůli koronaviru uvízli na Kanárských ostrovech, poletí pro ně dvě letadla

"Dnes poletí dva lety na Kanárské ostrovy, kde máme více než 250 občanů, kteří nemají jak se dostat zpět do země. Zítra (ve čtvrtek) na základě zvláštní výjimky bude umožněn let společnosti Ryanair, kterým se z Maroka vrátí zpět přibližně 200 Čechů," řekl Petříček. Dodal, že poletí i zvláštní letadlo na Filipíny, kde je zhruba 150 českých občanů, kteří se kvůli uzavření letového prostoru nemají jak se vrátit.

1/2 Posíláme či zajišťujeme letadla tam, kam to nejde po zemi:



1️⃣ Dnes 2 ✈️na Kanárské ostrovy - Tenerife, Gran Canaria, kde uvízlo asi 250 Čechů ❗️

2️⃣ Zítra jsme domluvili výjimku pro komerční let z Maroka.

3️⃣ Zvláštní letadlo vypravíme na Filipíny.

4️⃣ Řešíme Latinskou Ameriku. — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 18, 2020

"Dnes jsme rozhodli, že bychom příští týden vypravili speciální letadlo ve spolupráci s vietnamskými aerolinkami z Vietnamu, kde chceme především odvézt naše spoluobčany, ale vzhledem ke kapacitě bychom měli být schopni to nabídnout dalším členským státům Evropské unie," řekl ministr. "Připravujeme také vyzvednutí našich spoluobčanů v Latinské Americe, kde například v Panamě, v Dominikánské republice nebo v Kostarice jsou desítky Čechů, kteří jsou uvězněni v důsledku rušení letů a uzavírání vzdušného prostoru," dodal.

V zámoří uvízly podle Petříčka stovky Čechů, kteří kvůli rušení letů nemají jak se vrátit do Česka. Vláda vyšle letadlo pro ty, u nichž se nepodařilo vyjednat jejich vyzvednutí s jiným státem Evropské unie. Místa v letadlech nabídne v případě dostatečné kapacity i jiným zemím. "Měli jsme možnost již několik našich občanů odvézt letem, který vypravoval jiný členský stát. I my chceme solidárně nabídnout, pokud budeme mít kapacity, ty lety, které budou vypravovány, i pro naše sousední státy," řekl Petříček.

Češi v zahraničí, kteří se chtějí vrátit do vlasti, by měli podle ministra kontaktovat českou ambasádu, která prověří i jejich návrat komerčními linkami. Taková možnost existuje zejména v případě USA. Teprve když jsou možnosti návratu vyčerpány, připravuje ministerstvo repatriační plány. "Naším cílem je umožnit každému Čechovi v zahraničí vrátit se domů," řekl ministr.

Petříček připomněl, že ministerstvo zahraničí vypravuje i autobusy, které vyzvedávají z evropských letišť Čechy, jimž byly zrušeny návazné lety do Česka. Dosud se takto do země vrátilo na 600 lidí. Autobusové linky obsluhují hlavně německá a rakouská letiště, míří ale i do Paříže a s ohledem na plánované rušení letů v Nizozemsku by měly být zavedeny i do Amsterodamu.