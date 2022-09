Česká ministerstva by podle sdružení měla vydávat méně strategií a více jednat

V ČR podle Blažka dlouhodobě schází systémové plánování, které by bylo nezávislé na politickém cyklu. "Ve chvíli, kdy se něco rozhodne, měl by fungovat mechanismus, který to bude držet v platnosti, bude do toho tlačit ty subjekty, a nebude z něho možné tak jednoduše ustoupit, protože se dají například vyšší přídavky na děti," uvedl. Takový systém by se měl zavést alespoň pro obranný průmysl, sociální a dopravní infrastrukturu, energetiku či zásadní hospodářská odvětví.

"Země by měla mít nějaké směřování po různých strategických oblastech, kterého se bude držet. Pokud to nebude dělat dlouhodobě, nemusí to dělat vůbec," řekl Blažek. Německo podle něj má například státní infrastrukturní plán, který je závazný. Zato v ČR ale taková koncepce není ani u státní energetiky. Průběžné plánování je podle něj ohroženo rozpočtovými výkyvy a právě i změnou politiky ministrů.

"Doba je obtížná, plná výzev, je na České republice, jak s nimi naloží," uvedl Blažek. Dodal, že současné problémy přiměly všechny uvědomit si rizika a zahrnout je do svého plánování, což je jedna z věcí, na kterou se v minulosti zapomínalo.