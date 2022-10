Česká republika by měla zůstat členem Evropské unie, shodují se kandidáti na prezidenta

"Jsem jednoznačně zastáncem členství v Evropské unii i NATO. Česká republika se má na chodu a směřování těchto organizací aktivně podílet, a to jak politicky, tak personálně, a tímto způsobem mimo jiné zvyšovat svůj vliv ve světě," uvedl senátor Marek Hilšer. Spojené státy považuje za klíčového spojence a partnera České republiky, který Česku poskytuje významné bezpečnostní garance. "Vztahy s USA je naše nejdůležitější bilaterální relace mimo státy Evropské unie," dodal.

Podle generála Petra Pavla má být ČR rozhodně součástí společenství demokratických zemí a jejich institucí, především tedy EU a NATO, protože jí to přináší bezpečí a stabilitu. "Nemáme žádnou lepší alternativu. Díky členství v těchto institucích máme místo u jednacího stolu a s ním vliv na směřování Evropy," podotkl. Česko by podle něj mělo využít veškeré možnosti, které mu členství poskytuje, a pokusit se změnit, co se mu nelíbí. "Česko je svrchovaný stát a plnohodnotný člen, nemůže tedy tiše sedět, přikyvovat a potom nadávat na výsledek. Musíme být aktivnější a zároveň konstruktivní," uvedl. Je také podle něj v zájmu ČR mít co nejlepší vztahy s USA, s nejvlivnější zemí demokratického světa. Dodal, že k tomu lze mimo jiné přispět i plněním závazků a aktivním přístupem ke kolektivní bezpečnost v rámci NATO.

Pro členství v NATO a EU je i bývalá rektorka Danuše Nerudová. "Česká republika má být spolehlivým a předvídatelným partnerem, který plní své závazky a mezi ostatními zeměmi se nebude bát aktivně hájit naše národní zájmy i přispívat k dalšímu rozvoji evropského a mezinárodního partnerství," napsala. Chce, aby Česká republika byla hrdá a bezpečná. K tomu podle ní patří i nadstandardní dobré vztahy s USA a dalšími zahraničními partnery. Ráda by přispěla k tomu, aby Českou republiku po letech znovu navštívil americký prezident.

Podnikatel Karel Janeček uvedl, že odsuzuje agresi prezidenta Vladimira Putinu a rozhodně nesouhlasí s názory, že by ČR měla vystoupit z EU či NATO. "Ačkoli jsem k EU kritický, souzním s myšlenkou sjednocení a vzájemného obohacování členských států, na základě které EU vznikla," uvedl. Je ale podle něj potřeba, aby EU prošla reformací, o což se chce jako prezident zasadit. Členství v NATO považuje za naprostou nezbytnost nejen pro bezpečnost ČR. Vztahy s USA by pro něj jako prezidenta byly stejně důležité jako s ostatními státy.

"Moje vize pro Českou republiku je bezpečná země, člen EU a NATO, se stabilně rostoucí ekonomikou, vysokou mírou digitalizace, funkční sociální a zdravotní politikou včetně důchodové reformy a rovnými pracovními příležitostmi," uvedl předseda odborových svazů Josef Středula. Vztahy s USA by se podle něj měly prohlubovat po politické i ekonomické linii. Za příklad považuje třeba nákup americké společnosti Colt nebo spolupráci na optických produktech v Meopta Přerov.

Podle bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové by Česká republika neměla být v hlavním proudu evropské integrace. "Prohloubení integrace je křeč, kterou se snaží nevolené struktury porobit jednotlivé národy a uzurpovat si moc, která jim nenáleží," uvedla. EU by ale podle ní Česko v této chvíli opouštět nemělo. Dodala, že je nutné, aby byly upřednostňovány národní zájmy nad evropskými. K členství v NATO uvedla, že jím byla porušena dohoda o zrušení Varšavské smlouvy. Vztahy s USA má podle ní ČR nadstandardní a věří, že to tak zůstane i do budoucna. "Vyvážené vztahy se všemi státy a velmocemi nás jako malou zemi ochrání před vazalstvím," doplnila.

ČTK anketou oslovila prezidentské kandidáty, kteří potvrdili zájem zúčastnit se prezidentské volby a v předvolebních průzkumech agentur začleněných ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR získali minimálně tříprocentní podporu účastníků výzkumu.