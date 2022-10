Česká republika prodlouží kontroly na státní hranici se Slovenskem o dalších 15 dnů

— Autor: ČTK

Česká republika prodlouží kontroly na státní hranici se Slovenskem o dalších 15 dnů. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Původně měly kontroly platit do pátku, nyní vláda schválila jejich trvání do 12. listopadu.